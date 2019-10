Saudi Aramco odstartuje IPO 3. listopadu | E15.cz

Saúdskoarabská ropná firma Saudi Aramco plánuje odstartovat dlouho chystanou plánovanou primární nabídku akcií 3. listopadu. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na tři informované zdroje. Nabídka by mohla být největší na světě a sama firma by se mohla stát největší veřejně obchodovanou společnost na světě.