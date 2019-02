Saúdové postaví v Číně rafinerii, cena rekordního projektu jde k čtvrt bilionu | E15.cz

Projektu se účastní také čínská firma Panjin Sincen. Nový podnik se bude jmenovat Huajin Aramco Petrochemical; v komplexu se má nacházet rafinerie s kapacitou 300 tisíc barelů denně a závod na produkci etylenu s kapacitou 1,5 milionu tun ročně.

Smlouva byla podepsána v rámci návštěvy saúdskoarabského korunního prince Muhammada bin Salmána v Číně. Je součástí širší snahy největšího světového producenta ropy získat lukrativní majetek zaměřený na zpracování ropy a prodej ropných produktů v Asii.

Aramco bude v nové firmě vlastnit podíl 35 procent. Norinco pak 36 procent a Panjin Sincen 29 procent. Aramco bude dodávat do komplexu až 70 procent suroviny. Komplex by měl zahájit provoz v roce 2024.

Společnost Aramco má také v plánu zřídit v Číně síť čerpacích stanic. Do konce letošního roku by měl být vytvořen společný podnik s čínskými partnery North Huajin a Liaoning Transportation Construction Investment Group, který by měl mít rozvoj čerpacích stanic na starosti, informovala agentura Reuters.