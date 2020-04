Shell poprvé od války sníží dividendu, má výrazně nižší zisk | E15.cz

„Vzhledem k tomu, že hrozí dlouhé období ekonomické nejistoty, slabších ceny komodit, zvýšené volatility a nejistého výhledu poptávky, má představenstvo za to, že zachování nynější úrovně dividend by nebylo obezřetné,“ uvedl předseda představenstva Chad Holliday. Společnost Shell od 40. let dividendu nikdy nesnížila, dokonce ani během výrazného propadu ceny ropy v 80. letech.

Shell je první z pětice velkých ropných společností, nazývaných Oil Majors, která oznámila snížení dividendy. BP a Exxon Mobil je v prvním čtvrtletí zachovají, Total a Chevron výsledky hospodaření teprve zveřejní. Dividendy Shellu klesnou na 16 centů z dosavadních 47, které podnik na akcii vyplácel v posledním kvartálu loňského roku.

Společnost loni na dividendách vyplatila 15 miliard dolarů, více svým akcionářům dala jen saúdskoarabská společnost Saudi Aramco.

Akcie společnosti Shell dnes dopoledne přidávaly na londýnské burze více než šest procent, vzhledem k růstu cen ropy na světových trzích se ale dařilo i dalším ropným společnostem.

Podle Mezinárodní agentury pro energii letos klesne vlivem koronavirové krize celosvětově poptávka po energiích až o rekordních šest procent.

Shell také uvedl, že ve druhém čtvrtletí plánuje snížit produkci ropy a zemního plynu na 1,75 až 2,25 milionu barelů ropného ekvivalentu denně z 2,7 milionu barelů v prvním čtvrtletí.