Z dostatku hotovosti se v koncernu Volkswagen začíná pomalu stávat vzácná věc. Alespoň to vyplývá z tvrzení odborů Škody Auto, podle kterých automobilka „krvácí ze všech stran“. Německý koncern musí zaplatit tučnou pokutu za kartelový podvod ohledně recyklace vozidel, což má neblahý dopad i na domácí automobilku. Ztrátových projektů je však mnohem více, varují odboráři a jmenují například nákladné pronájmy nového mladoboleslavského sídla nebo provozu na montáž baterií do elektromobilů.

Pokutu za kartel udělila Evropská komise prvního dubna celkem patnácti automobilkám a Evropské asociaci výrobců automobilů (ACEA), a to v celkové výši 458 milionů eur (11,4 miliardy korun). Z toho zdaleka nejvyšší sumu – 127,7 milionu eur – platí právě koncern Volkswagen. Druhou nejvyšší sankci obdrželo duo Renault a Nissan (81,5 milionu eur) a třetí skupina Stellantis (74,9 milionu eur).

Podvody, na které komisi upozornil Mercedes-Benz, spočívají v tom, že se automobilky zavázaly nevyplácet vrakovištím kompenzace za recyklace vozidel. Automobilky usoudily, že recyklace vozů je sama o sobě dostatečně výdělečnou činností, a tak za ni nemusejí vrakoviště dostávat od výrobců kompenzace. Automobilky spolu také sdílely informace o dohodách s jednotlivými recyklátory vozidel a koordinovaly svá jednání s těmito firmami.

Automobilky se také domluvily na tom, že nebudou propagovat podíl recyklovaných materiálů v nových vozech ani to, jaký podíl ze zlikvidovaných vozidel se podaří recyklovat.

Evropské směrnice přitom říkají, že výrobci musejí umožnit poslednímu majiteli vozu jeho odevzdání k likvidaci bez dodatečných nákladů, případně jsou automobilky povinny zaplatit náklady na likvidaci, uvedla komise.

„Bohužel chyby managementu v koncernu Volkswagen neberou konce a na obzoru je další velká pokuta za kartelovou dohodu, nejvyšší ze všech automobilek, jak už to bývá zvykem. Kartelová dohoda nepřichází jen tak, ale je to připravovaný komplot – systémové selhání. Bohužel pak nedokážeme ani postavit novou jídelnu v oblasti nového závodu tak, jak bylo slibováno, za asi jedenáct milionů eur, protože všechny vydělané peníze musíme odevzdávat do centrály Volkswagenu,“ uvádějí odbory Škody.

VIDEO: V Americe se líp shánějí lidi. Z Trumpa jsme ale všichni nervózní, říká Kren ze Safetiky ve FLOW

FLOW: V Americe se líp shání lidi. Z Trumpa jsme ale všichni nervózní, říká Kren ze Safetiky • e15

Zisky zatím rostou

„Krvácíme přitom i z dalších stran. Ať už je to pronájem kampusu Laurin & Klement se spoustou nejasných otázek, nebo pronájem nového provozu na kompletaci baterií, kde budeme osm let platit jako mourovatí,“ uvádí v čtrnáctideníku Škodovácký odborář.

Samotné Škodě Auto se přitom v loňském roce dařilo skvěle. Prodala téměř 927 tisíc aut, meziročně o sedm procent více, výrazně zvýšila tržby i provozní zisk na 695 miliard korun a 57,5 miliardy korun. Výsledky koncernu Volkswagen jako celku však uspokojivé zdaleka nebyly. Jeho obrat se takřka nezměnil a zůstal na téměř 325 miliardách eur, provozní zisk se však snížil o patnáct procent na devatenáct miliard eur, čistý zisk se propadl dokonce o necelou třetinu na 12,4 miliardy.

Výsledkem je silný tlak na úspory napříč koncernem, o kterém hovoří jak šéf VW Oliver Blume, tak mimo jiné Martin Jahn, člen představenstva Škody Auto. Jedním z opatření je například to, že automobilka do roku 2028 přestane znovu obsazovat některá pracovní místa, třeba ta, která se uvolní odchodem pracovníků z firmy nebo do důchodu. Jedná se o pozice, které přímo nesouvisejí s výrobou aut, tedy například o místa v marketingu, financích, ve vývoji a podobně.

Škoda Auto a Volkswagen sázejí na Asii

„Napínavá“ je podle odborů také situace kolem obří celní pokuty v Indii, o které informovala agentura Reuters. Indické úřady tvrdí, že německý koncern dvanáct let nesprávně klasifikoval dovoz svých vozů do Indie, takže se vyhnul placení daně v celkové výši 1,36 miliardy dolarů (32,3 miliardy korun). Pokud by ji musel koncern zpětně doplácet, jednalo by se o nejvyšší sumu, jakou kdy indičtí celníci vymáhali na zahraniční firmě.

Machinace se měly týkat například modelů Škoda Superb, Škoda Kodiaq, Audi A4, Audi Q5 nebo Volkswagen Tiguan dovážených v částečně rozloženém stavu k finální montáži. Škoda byla už dříve pověřena Volkswagenem, aby zodpovídala za působení celého koncernu v Indii, takže je to indická divize české automobilky, kdo spor primárně řeší.

Ani tím potíže koncernu nekončí. Další peníze pravděpodobně zaplatí na emisních pokutách Evropské komisi. Ta sice zmírnila tlak na automobilky, pokuty za plnění či neplnění emisních cílů bude počítat z tříletého průměru namísto každoročního vykazování, o zásadní změnu se však podle automobilek nejedná.

„Ani ryze konzervativní pravicová Amerika vedená excentrickým sebestředným exotem nám nijak nepomůže s hospodářským výsledkem a nastartováním e-mobility. Ruský sen zmizel v dáli, Čína je také v čudu,“ uvádějí odbory. Prodeje koncernu v Číně klesaly i v letošním prvním čtvrtletí, snížily se o dalších sedm procent. Volkswagen zaostává hlavně v nabídce čistě elektrických vozů, jejichž odbyt jde v Číně rychle nahoru, tamní zákazníci však upřednostňují čím dál častěji domácí značky, například gigant BYD.

Projekty, které by mohly koncernu pomoci, leží primárně v Asii, ale mimo Čínu. Odboráři zmiňují například expanzi v Indii či ve Vietnamu nebo úspěšný vstup na trh v Ománu: „Máme před sebou dva úkoly – dobýt trhy Maghrebu (region v Africe na severu Sahary a západně od Nilu) a trhy ASEAN (jihovýchodní Asie). Cesta to bude trnitá a řadoví zaměstnanci ji mohou ovlivnit jen těžko. Mohou jen doufat, že je spasí lídři a blahosklonnost Volkswagenu.“

Zmíněný Vietnam je důležitý i pro samotnou Škodu Auto, která si jej vybrala jako vstupní bránu do trhů společenství ASEAN. Tedy do regionu, kam patří mimo jiné velká odbytiště jako Malajsie, Indonésie či Thajsko. Od loňska se škodovky prodávají také v Bruneji. Koncem tohoto desetiletí by zde Škoda chtěla prodávat 30 až 40 tisíc aut ročně. I tyto prodeje mají nahradit výpadek kdysi klíčového čínského trhu a významného ruského trhu.

Nejprodávanější elektromobily koncernu Volkswagen za rok 2024: