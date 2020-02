Škoda pojmenovala své elektrické SUV Enyaq | E15.cz

Již od představení konceptu Vision E je jasné, že rodinu mladoboleslavských SUV Kodiaq, Karoq a Kamiq co nevidět doplní elektrický sourozenec. Jeho premiéra je sice v plánu až závěrem letošního roku, už teď se nás ale Škodovka snaží zaujmout prvními oficiálními informacemi. Jednou z nich je prozrazení názvu – elektrické SUV Škoda se bude jmenovat Enyaq.

A nebyla by to Škodovka, kdyby s představením nového názvu nevysvětlila, jak k němu vlastně přišla. Jméno je prý odvozeno od irského slova enya a znamená zdroj života. Samotné slůvko pochází z původního irského slova eithne a lze jej volně přeložit jako esence, duch, princip. Zdroj života má symbolizovat vstup značky do nové éry elektromobility. Navíc automobilka říká, že je autentické, živé, má charakter a snadno se vyslovuje. Prý se skvěle hodí k začátku nové etapy ve 125leté historii společnosti.

Mladoboleslavští dále říkají, že písmeno E na začátku symbolizuje elektromobilitu, zatímco Q na konci po vzoru ostatních poukazuje na přednosti kategorie SUV. Lze tedy předpokládat, že i další elektrické SUV a crossovery z fabriky Škody ponesou označení s E na začátku a Q na konci.

