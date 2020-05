Škoda Transportation se propadla do stamilionové ztráty | E15.cz

Na solidní předloňské výsledky Škoda Transportation nenavázala. V minulém roce se její výsledek hospodaření před zdaněním propadl do ztráty 320 milionů korun. Strojírenská firma to uvedla ve výroční zprávě. Tržby skupiny činily 9,9 miliardy, což je o 15,6 procenta méně než v roce 2018. Vzhledem k objemu aktuálně sjednaných zakázek by ale škodovka chtěla nabírat nové zaměstnance, uvedl mluvčí firmy Michal Tobrman pro E15.cz.