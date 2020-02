Škoda Vagonka za miliardu postaví lakovnu či obráběcí centrum | E15.cz

Skupina Škoda Transportation během dvou let investuje do své ostravské dceřiné firmy Škoda Vagonka miliardu korun. V projektu Nová Vagonka postaví novou lakovnu za 300 milionů korun, obráběcí centrum za 100 milionů korun nebo nové výrobní linky za 200 milionů korun. Na dvojnásobek rozšíří prostory firmy i počet zaměstnanců, ze současných zhruba 450 na 900. Oznámili to předseda představenstva a prezident skupiny Škoda Transportation Petr Brzezina a předseda představenstva Škody Vagonky Martin Bednarz.