Škodu Auto stál odchod z Ruska 17 miliard | e15.cz

Podle předsedy představenstva Zellmera byla vysoká ztráta v Rusku způsobena potřebou udržovat tamní obchodní síť i výrobní závody, i když už automobilka v Rusku vozy nevyráběla ani neprodávala. „Není šance, že bychom tam v brzké době obnovili výrobu a prodej,“ dodal. Škodovka vyráběla vozy v Rusku v závodech v Kaluze a v Nižním Novgorodu.

Škoda Auto už dříve oznámila, že provozní zisk jí loni klesl o 42 procent na 628 milionů eur. Automobilka to odůvodnila dopady války na Ukrajině a vyššími náklady kvůli nepříznivým směnným kurzům.

Tržby se zvýšily o 18,5 procenta na 21 miliard eur, mimo jiné díky rostoucím prodejům obecně dražších elektromobilů, uvedl finanční šéf Škody Auto Christian Schenk. Pomohly i prodejní úspěchy automobilky v Indii. Loni Škoda Auto dodala zákazníkům 731 300 vozů, což je meziroční pokles o 16,7 procenta.

Místo Ruska ASEAN

Škoda Auto byla dosud zodpovědná na byznys celého koncernu Volkswagen v Rusku. Po odchodu koncernu z tohoto trhu se bude nově z Mladé Boleslavi řídit strategie velkoobjemových značek koncernu, tedy Volkswagenu, Seatu a Škody, v regionu ASEAN, tedy v jihovýchodní Asii. Na tamních trzích chce dosáhnout pětiprocentního podílu. „Očekává se, že do roku 2030 bude tamní trh nových vozidel dosahovat objemu 4,1 milionu vozidel,“ řekl Zellmer. Až 30 procent z toho mají být elektromobily, dodal.

Česká automobilka loni oznámila vstup na vietnamský trh. Letos zde zahájí prodej svých automobilů a v roce 2024 je v zemi začne i montovat. Potenciál trhu je podle šéfa prodejů automobilky Martina Jahna 30 tisíc vozů.

Pro Škodu je také stále důležitější indický trh. Automobilka tu loni dodala rekordních 51 tisíc vozů a dosáhla meziročního růstu 128 procent. Posilovat má také výroba v Indii; vedle regionu ASEAN odsud bude Škoda Auto dodávat vozy i na Blízký východ.

Nové elektromobily pro Evropu

V Evropě chce Škoda Auto výrazně posilovat na poli elektromobility. Do roku 2026 plánuje na trh uvést tři nové modely elektromobilů. Jako první má na řadu přijít model Elroq, který bude menší než Enyaq. Více informací o nových modelech chce automobilka představit v dubnu. Elektrický model Enyaq byl loni nejprodávanějším elektromobilem v Česku, na Slovensku, ve Finsku, Dánsku a v Nizozemsku.

Finanční šéf Škody Auto Schenk očekává, že i letošní rok bude pro automobilku náročný, situace například ve spojení s nedostupností některých dílů se každopádně má postupně zlepšovat.

Zellmer se také vyjádřil ke snaze některých členských zemí Evropské unie na změnu plánů sedmadvacítky na ukončení výroby spalovacích motorů v roce 2035. „Potřebujeme mít jasno v tom, abych mohli plánovat a věděli, co máme vyrábět. Zatím se pracuje s datem 2035 a držíme se toho. Do té doby uvidíme, co budou zákazníci preferovat, zda budou tíhnout k elektromobilům, spalovacím vozům nebo k hybridům. A podle toho upravíme výrobu,“ řekl šéf automobilky s tím, že dopad emisí oxidu uhličitého na životní prostředí je neoddiskutovatelný. „Škoda Auto si ani nedovede představit, že by po roce 2035 vyráběla spalovací motory,“ dodal Zellmer.

Koncern je úspěšnější

Mateřskému koncernu Volkswagen se daří lépe než české automobilce. Loni o 2,6 procenta zvýšil čistý zisk na 15,8 miliardy eur. Tržby německému koncernu stouply o skoro 12 procent na 279 miliard eur.

Výsledky Škody Auto kontrastují i s hospodařením skupiny koncernových značek, které Volkswagen označuje jako Volume. Ta loni zaznamenala jen mírný propad počtu dodávek na 4,1 milionu vozů a růst provozního zisku.