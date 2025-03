Společnost Solek, která investuje do výstavby solárních parků například v Chile, má čím dál hlubší finanční problémy. Ještě před rokem a půl se chlubila, že do ní investuje slavný americký investor BlackRock, a minulý týden se držitelům dluhopisů musela omlouvat, že jim nesplatí půjčku. Jaké jsou hlavní scénáře jednoho z dosud nejznámějších českých solárních developerů – společnosti Solek?

Dohoda Strnada se Solekem

Jasné je dnes jedno. Alcor Investment, který spolupracuje s průmyslníkem Michalem Strnadem, určitě nepodepíše nic, co by pro něho a jeho obchodního partnera nebylo výhodné. Strnad platí za jednoho z nejdravějších českých podnikatelů a do zadluženého Soleku kapitálově vstupoval, když od podnikatele Petra Otavy odkoupil problematickou stamilionovou pohledávku. Nelze tedy příliš čekat, že by Strnad do Soleku přišel nepřipraven a nyní byl ze současné situace zaskočen.

Naopak. Strnadův vliv na skupinu Solek je podle všech oslovených insiderů už nyní stěžejní a na rozdíl od dosavadního majoritního vlastníka Zdeňka Sobotky průmyslník svým chováním dává najevo, že pod časovým tlakem rozhodně není.

Komu čas utíká rychleji, je Sobotka. V pátek měl jeho Solek držitelům dluhopisů poslat jistinu dluhopisů a úroky v celkové výši 214 milionů korun. Nestalo se tak. Místo toho Solek investorům napsal, že nemá dostatečné prostředky, a přiznal, že pokud jednání s potenciálním strategickým investorem nevyjdou, hrozí mu platební neschopnost. Na konci února firma uvedla, že v dohodu s investorem věří do konce března.

Na otázku, zda je konec března posledním možným termínem k záchraně firmy, mediální zástupce Soleku odpověděl jen obecně. „Mohu potvrdit, že společnost Solek hledá strategického investora a s jedním potenciálním investorem je v pokročilé fázi jednání. Solek usiluje o to, aby tato jednání vedla k co nejrychlejšímu vyřešení situace, přičemž hlavním cílem společnosti je, aby uzavření případné dohody zajistilo, že nový investor poskytne peněžní prostředky na výplatu splatné jistiny a úroků, stejně tak jako dalších závazků vůči investorům,“ sdělil Tobiáš Tvrdík.

Sobotka tak minimálně navenek ztrácí renomé. Jak se k tomu všemu staví Strnad a jaké jsou jeho strategie, už tak jasné není. Podle zdrojů e15 v každém případě platí, že Strnad do Soleku nepošle peníze, dokud si nevylepší postavení mezi ostatními věřiteli. Dosud má nejlépe zajištěné pohledávky investiční firma BlackRock a banky.

Ty samé zdroje, které si nepřejí být jmenovány, však dodávají, že není jasné, jestli je tato podmínka pro Strnada v této fázi ještě vůbec dostačující, protože firma je v čím dál hlubších problémech.

Insolvence

Skutečný scénář proto může být značně odlišný. Množí se hlasy, že Strnad je připraven podnik nechat padnout do insolvence. Strnadův otec Jaroslav má za sebou celou řadu tvrdých insolvenčních řízení, v rámci nichž zadluženou firmu pomocí pohledávek ovládl. Zkrachovalou firmu očistil od dluhů a finančně nezdravého byznysu a následně se snažil firmu postavit na nohy.

Často však za sebou nechal i spory. Zadlužené firmy mnohokrát ovládl tím, že obchodoval s pohledávkovými firmami jako Gomanold nebo Bazcom, které se během insolvence tvářily jako nezávislé, avšak v rozhodující chvíli svými kroky pomohly právě Strnadovi. To neznamená, že Michal Strnad má stejnou strategii a stejné plány, ale určitě by se mohl opřít o rodinné know-how, aněbo že s touto variantou nepočítá.

Jiná forma dohody s věřiteli

Ve hře je i varianta, že se Strnad domluví s věřiteli na restrukturalizaci dluhů i bez insolvenčního řízení. Kromě BlackRocku patří mezi klíčové věřitele ještě banky, které mají pohledávky zajištěné zástavou, a bez jejich souhlasu se tento scénář neuskuteční. Minimálně v minulosti se o takovou dohodu Strnad podle informací e15 skutečně pokoušel. Zda jednání stále ještě probíhají nebo už skončily, ale není známo.