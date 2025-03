Havlíček vysoké zisky zbrojařů přirovnává k situaci například energetických firem, na které Fialova vláda uvalila daň z nadměrných zisků. „Proč se v případě energetických firem zavedla windfall tax, tedy daň z neočekávaných zisků? Evropa na tento sektor zareagovala zastropováním cen a zavedením mimořádného zdanění, protože energetické firmy dosahovaly extrémních zisků,“ říká.

„Může to jít přes zdanění, může to jít nějakým speciálním opatřením. Nejprve bychom se však měli zaměřit na efektivitu vynakládaných prostředků – jestli se skutečně kupují produkty, které jsou potřeba, a ne jen slepě podporujeme růst zisků těchto firem,“ odpověděl na dotaz, zda hnutí ANO po případném vstupu do vlády zavede speciální daň pro zbrojaře. Dodal ale, že dnes o tom strana neuvažuje.

O uvalení speciální daně pro zbrojařské firmy se diskutovalo už před více než dvěma lety, když ministerstvo financí vedené Zbyňkem Stanjurou zavádělo windfall tax pro bankovní a energetický sektor. Stanjura tehdy další zdanění zbrojařů odmítl s tím, že své zbrojovky teď vyššími daněmi nezatěžuje žádná jiná země. „Byli bychom v tom naprostý unikát,“ řekl. I teď to Fialova vláda odmítá.

Lídr ANO do letošních sněmovních voleb Andrej Babiš na dotaz, zda vedení hnutí o možnosti uvalení speciální daně na zbrojařské firmy jednalo, neodpověděl. Stejně tak nechala dotaz bez reakce stínová ministryně financí Alena Schillerová.

Pokud by byla speciální daň na zbrojní průmysl v Česku v budoucnu zavedena, dotkla by se vedle Czechoslovak Group také dalších velkých zbrojařských firem jako Colt CZ většinového akcionáře Reného Holečka či STV Group Martina Drdy, pro niž začal nedávno pracovat jako strategický poradce Miroslav Kalousek.

Hrubý zisk EBITDA skupiny Colt CZ za první tři kvartály loňského roku meziročně vzrostl o 56,1 procenta na více než tři miliardy korun. Výnosy dosáhly téměř 15 miliard korun. Akcie skupiny se obchodují od roku 2020 na pražské burze. Cena akcií za poslední rok posílila zhruba o čtvrtinu.

Zbrojaři se jakémukoliv zdanění zisků či jinému opatření, které by je mělo jakkoliv zatížit, brání. Upozorňují na to, že kvůli zvýšené poptávce v důsledku války na Ukrajině musejí investovat do navýšení kapacit. „Celá řada firem se přitom dlouhodobě potýká s problémy při zajištění úvěrového financování své činnosti v důsledku restriktivní politiky některých bank vůči obrannému průmyslu,“ upozorňuje viceprezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu a někdejší ministr vnitra Jan Hamáček.