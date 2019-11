Sokolovská utlumuje těžbu. Stovky lidí přijdou o práci | E15.cz

Těžební firma Sokolovská uhelná a.s. (SUAS) začne s postupným útlumem a v příštích dvou letech by z ní měla odejít až tisícovka zaměstnanců. Důvodem je tlak na omezení těžby a zpracování uhlí a související ceny emisních povolenek. Nyní firma zaměstnává asi 3000 lidí, dalších téměř 700 pracuje v dceřiných firmách. Potvrdil to předseda dozorčí rady společnosti a hlavní majitel Sokolovské uhelné František Štěpánek. Kraj chce s úřadem práce zajistit rekvalifikace nebo kontaktní místo pro zaměstnance, kteří u SUAS skončí.

SUAS v kraji těží hnědé uhlí. Příští rok by měla propustit 700 lidí, ten další asi 300. Část může najít práci v dceřiných firmách. Podle hejtmanky Karlovarského kraje Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) SUAS spolupracuje s jejím náměstkem Petrem Kubisem (ANO) a s úřadem práce.

Karlovarský kraj patří mezi uhelné regiony, kde se utlumuje těžba a potřebuje změnit hospodářství, přejít na nové zdroje energie, zajistit stabilní zásobování domácností teplem, udržet sociální soudržnost a vytvořit nová pracovní místa.

Podle Štěpánka stát přes několikaleté varování, že tato situace brzy nastane, pro transformaci regionu neudělal téměř nic. "Uhelný průmysl je v situaci, kdy se říká, uhlí musí pryč v Evropě. A dělá se všechno proto, aby uhlí nebylo. Ale co se bude dít v regionech, kde uhlí skončí?" upozornil Štěpánek. Dodal, že kdyby se část peněz za emisní povolenky vracela do regionů, odkud peníze za povolenky pocházejí, bylo by možné je použít na investiční pobídky a tvorbu pracovních míst.

Jen Sokolovská uhelná letos zaplatí na emisních povolenkách asi 1,4 miliardy do státního rozpočtu, příští rok to má být asi 1,5 miliardy korun. Ceny povolenek na trhu rostou.

"Máme peníze připravené na odstupné, je tam až dvanáctinásobek měsíční mzdy. Ale je lepší, kdyby pracovali," poznamenal Štěpánek.

Nejbližší větší město od sokolovských dolů je Chodov. "Budeme aktivně na řešení situace spolupracovat se zaměstnaneckými odbory," řekl jeho starosta Patrik Pizinger (HNHRM). "Lidem, kteří budou muset změnit zaměstnání, chceme nabídnout kariérní poradenství, ekonomické poradenství a samozřejmě aktivně pomoci s hledáním zaměstnání například centralizovanou nabídkou volných pracovních míst v Chodově a okolí. I město Chodov jako zaměstnavatel může v rámci svých organizací nabídnout nějaká volná pracovní místa," dodal. "Je nutné ale řešit i budoucnost, a proto se musí řešit celková transformace regionu. Tady musí pomoct kraj a stát," uzavřel starosta Chodova.

Ministr průmyslu Karel Havlíček řekl na nedávné návštěvě kraje, že připravují pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj různé scénáře podpory podnikání nebo rekvalifikací i nové zdroje ze strukturálních fondů EU. "Budeme mít relativně hodně prostředků pro podporu takzvané chytré ekonomiky a zelené ekonomiky. Takže podpoříme průmysl, průmyslové areály a podnikatele, kteří budou investovat ... do něčeho, co je spjato s vyšší přidanou hodnotou," řekl Havlíček. Podle něj by se na postižené regiony měla víc zaměřit i státní agentura CzechInvest.

V Karlovarském kraji je nezaměstnanost 2,5 procenta, na Sokolovsku 3,7 procenta. Bez práce je v regionu 2338 lidí. "Vzhledem k pozitivní situaci na pracovním trhu, kdy přetrvává zájem zaměstnavatelů o nové zaměstnance, je velmi vysoká šance na pracovní uplatnění," řekla mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková. Když se úřad dozví o hromadném propouštění, je připraven pomoci. "V rámci mobilních poradenských středisek, která založí buď přímo v daném podniku, nebo na určeném kontaktním pracovišti příslušné krajské pobočky ÚP ČR, poradí jeho zaměstnanci lidem, jak dále postupovat," uvedla.

Firmy na Sokolovsku nabízejí ale jen 786 volných míst včetně vysoce kvalifikovaných. Na jedno místo tak připadají tři uchazeči. Je to druhý nejvyšší poměr ze všech okresů Česka. Propouštění na SUAS tak může lokálně mít zásadní dopady.

Poslední velké propouštění v Karlovarském kraji nastalo při krachu firmy Karlovarský porcelán a dceřiné firmy Concordia. Ty zaměstnávaly 1700 lidí. V nástupnické firmě Thun 1794 jich našlo znovu práci jen asi 700.