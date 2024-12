Sokolovská uhelná odhaduje letošní ztrátu na více než miliardu korun

Sokolovská uhelná odhaduje letošní ztrátu na více než jednu miliardu korun. Na jaře přestane těžit skrývku, zbytek dosažitelného uhlí během několika let dotěží. Jde zhruba o 10,5 milionu tun uhlí. Těžba ale postupně klesá, v roce 2023 vytěžila 3,36 milionu tun. Uhelné společnosti, která vyrábí i elektrickou energii, loni pomáhaly vysoké ceny elektřiny. To přispělo k zisku téměř 885 milionů korun. Letos byla situace výrazně komplikovanější, řekl dnes novinářům předseda představenstva Sokolovské uhelné Jan Filip.

„Rok 2004 byl složitý, my jsme to očekávali, to znamená v řadě opatření jsme předvídali tento vývoj. Hospodářský výsledek predikujeme záporný, zhruba přes miliardu korun. Budeme ho krýt z nerozděleného zisku minulých let,“ uvedl Filip.

Příčin výrazného poklesu zisku až do ztráty je více a podle Filipa podobných, jako mají všechny uhelné společnosti v současné době. Je to velké kolísání cen energií, pokles ceny elektřiny, nestabilní ceny emisních povolenek, snížená spotřeba uhlí, a to nejen u odběratelů, ale i u vlastní spotřeby Sokolovské uhelné.

Sokolovská uhelná se proto bude snažit udržet stabilní cash-flow. Na podzim firma ohlásila propouštění asi 90 zaměstnanců v letošním roce a asi 120 zaměstnanců v příštím roce, přičemž jim slibuje zachování všech podmínek, které byly v letošní kolektivní smlouvě. Protože firma podle Filipa není schopna ovlivnit pohyb cen komodit, zejména uhlí a energie na trhu, musí se soustředit na výdaje. Kromě snížení počtu zaměstnanců bude sledovat investice a opravy, aby peníze směřovaly pouze do technologií, u nichž je velká pravděpodobnost, že budou přínosem i v dalších letech.

Snižující se poptávka na těžebním úseku vedla firmu k rozhodnutí zastavit těžbu skrývky, což by mělo nastat zřejmě v březnu příštího roku. Pro další těžbu to znamená, že Sokolovské uhelné zůstane asi 10,5 milionu tun uhlí, které bude možné ještě vytěžit. S klesající těžbou a spotřebou i zájmem odběratelů Filip odhaduje, že by těžba mohla trvat ještě tři až pět let. Sokolovská uhelná přitom stále směřuje k tomu, že úplný konec těžby uhlí nastane zřejmě v roce 2030. Může se ale stát, že vnější vlivy s tímto termínem ještě pohnou.