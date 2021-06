Sokolovská uhelná postaví druhý největší solární park v Česku | E15.cz

Od uhlí odcházející skupina Sokolovská uhelná dokončuje přípravy na velkou zelenou ofenzivu. Jeden z předních výrobců elektřiny z uhlí a zároveň jeden z mála těžařů v Česku vypracoval jedenáct projektů. Stavba prvního z nich by mohla začít už v příštím roce. Těžařská společnost chce do zelené energetiky investovat zhruba deset miliard korun.

„Na prvních dvou solárních elektrárnách budeme spolupracovat se dvěma firmami. Jsme těsně před podpisem smluv a poměrně daleko jsme i z hlediska projektování,“ řekl v rozhovoru pro deník E15 předseda dozorčí rady a dvoupětinový spolumajitel Sokolovské uhelné Jaroslav Rokos.

První park poblíž Chodova v lokalitě Smolnice o výkonu zhruba 50 megawattů vyjde až na jednu miliardu korun. Pro srovnání, Ralsko a Mimoň, dosud největší solární elektrárna v Česku, má výkon zhruba 56 megawattů.

Časový plán prvního projektu je ambiciózní. Sokolovská uhelná chce stavět už příští rok a naplno rozjet výrobu o rok později.

Skupina plánuje, že v příštích deseti letech dosáhne v obnovitelných zdrojích instalovaného výkonu až 250 megawattů. Podílet se na něm má sedm fotovoltaických a čtyři větrné elektrárny.

„Je nutné počítat s tím, že rychlost výstavby ovlivní administrativa, jako jsou územní rozhodnutí, stavební povolení a podobně. Zejména u větrné energetiky musíme počítat s tím, že si příprava vyžádá hodně času,“ upozorňuje Rokos. Právě u větrníků skupina teprve zpracovává studii proveditelnost, která bude zkoumat povětrnostní podmínky ve vybraných lokalitách.

Sokolovská uhelná u všech projektů počítá s investičními dotacemi z chystaného Modernizačního fondu, které by mohly pokrýt 30 až 40 procent nákladů. Součástí parků by výhledově mohla být bateriová úložiště. V plánu je podle Rokose výstavba akumulací o výkonu 50 megawattů, které by měly pomáhat snižovat rozkolísanost výroby z chystaných zdrojů.

Skupina loni utržila sedm miliard korun, meziročně o 400 milionů více. Zároveň se vymanila ze ztráty, když její čistý zisk dosáhl sta milionů. Majoritní podíl v Sokolské uhelné drží dědicové po loni tragicky zesnulém Františku Štěpánkovi, které zastupuje Pavel Tomek, dlouholetý právník firmy. Jaroslav Rokos drží zbylých 42 procent akcií.