Informaci e15 potvrdil samotný fond ENPO Group. „Toto rozhodnutí považujeme za vhodné a věříme, že se Solek společně s naší podporou bude schopen rozhýbat a dovést započaté projekty do zdárného konce,“ řekla mluvčí ENPO Group Radka Maurová. Více se k tomu zatím vyjádřit nechtěla, pouze uvedla, že bližší informace poskytne firma během středy společně se skupinou Solek.

Nad Solekem údajně krouží Strnad

Na trhu se mezitím šíří informace, že v pozadí fondu stojí opět Michal Strnad. Strnad přitom vlastní stamilionovou bezpodmínečnou pohledávku vůči dceřince Solek Czech Services, dále zástavní právo na akcie mateřské firmy Solek Holding a k tomu je také strategicky spřízněný s investorem Alcor Investments, který do Soleku po schválení reorganizace přislíbil nalít provozní kapitál.

Andrej Čírtek, mluvčí Czechoslovak Group Michala Strnada, však odmítá, že by podnikatel ze zbrojního průmyslu jakkoli fond ovlivňoval. Na doplňující dotaz, zda má Strnad zájem o investiční akcie, odpověděl, že více se k tématu skupina nebude vyjadřovat. Stejný postoj zaujímá i Maurová. „Finální seznam investorů zatím není kompletní a do té doby je předčasné jakékoli informace komentovat,“ říká.

Účast na investici by pro Strnada mohla mít smysl. Úspěšnou reorganizací by Soleku vůči držitelům dluhopisů klesl objem závazků o vyšší stovky milionů až o více než miliardu korun. Hodnota podniku, v němž zbrojař patří k největším věřitelům, by se tím zákonitě zvýšila.

Dalším krokem nyní bude podání insolvenčního návrhu, respektive předbalené reorganizace. Reorganizační plán pak věřitelé budou muset znovu formálně odsouhlasit. V té době už však bude jasněji, jakými aktivy holding disponuje a jaké má dluhy. „V případě zlepšení ekonomické, právní a provozní situace Soleku je fond ochotný do firmy vložit až trojnásobek, tedy 750 milionů korun,“ řekla už dříve Maurová. Taková částka by odpovídala uspokojení držitelů dluhopisů ve výši zhruba 45,6 procenta. Spodní hranice činí 15,5 procenta. V případě konkurzu nezajištěným věřitelům hrozí, že uspokojení bude v řádu jednotek procent.

„V dané konstelaci je reorganizace asi nejlepší možné řešení. Míra uspokojení může být ve finále až řádově vyšší, než je standard u dluhopisových kauz z minulosti. U nich firmy skončily v insolvenci a nezajištění věřitelé dosáhli uspokojení ve výši nižších jednotek procent,“ říká odborník na dluhopisový trh Martin Dočekal, podle něhož firma nakonec může fungovat úspěšně dál.

„Byznys model společnosti nebyl špatný, ani se nejednalo o podvod. Solek pouze přecenil své možnosti v rámci globální expanze, kterou nezvládl ufinancovat a uřídit. Po restrukturalizaci dluhu a návratu k původnímu byznysu je firma životaschopná,“ myslí si.

Solek má problémy od loňska

Skupina Solek se do finančních potíží dostala už loni, když chilská vláda pohrozila zhoršením regulatorních podmínek. Úpadek se přiblížil poté, co se jí nepodařilo najít strategického investora a její klíčový věřitel, podnikatel Petr Otava, prodal stamilionovou pohledávku Michalu Strnadovi. Následně do insolvence spadla klíčová hlavní společnost Solek Czech Services.

Investoři do korporátních dluhopisů se tak budou muset smířit s dalším krachem nemalého emitenta. V roce 2021 zkrachovala například investiční skupina Arca Investments, která za sebou nechala dluhy přes deset miliard korun. K tomu v insolvenci takřka každoročně končí středně velcí dluhopisoví hráči se stamilionovými až miliardovými dluhy. V posledních letech jde například o investiční skupiny C2H, Premiot Group nebo GFF.