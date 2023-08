Energie zlevňují. Změňte dodavatele, nabádají experti | e15.cz

Čeští odběratelé elektřiny se mohou uklidňovat další vlnou snížení cen dodavatelů. Se začátkem srpna ohlásilo pokles cen hned několik firem a další se tento krok chystají oznámit v nejbližších týdnech. Umožňuje to klesající nejistota na evropských energetických burzách.

Zostření konkurence lze nejlépe pozorovat u takzvaných akvizičních ceníků, tedy těch, které dodavatelé nabízejí novým zákazníkům. Od začátku srpna nabízí nižší ceny dodavatel Yello i jeho mateřská skupina Pražská energetika (PRE). V souboji o nové klienty navíc v nejbližších týdnem přitvrdí také MND nebo například Innogy, které nové ceníky už finalizují.

Nejdravěji přitom momentálně působí společnost Tedom energie ze skupiny Jet Investment byznysmena Igora Faita. Relativně menší dodavatel, který na trh dodávek energií vstoupil teprve před dvěma roky, nabízí měsíční fixace a nově také tarify s garantovanou cenou na celou zimu. Měsíční fixaci nabízí s cenovkou 3235 korun za megawatthodinu elektřiny, ceník pro půlroční fixaci překlenující nadcházející topnou sezónu dodavatel chystá oznámit každým dnem.

Cenově nejagresivnější dodavatele bude podle analytiků postupně dorovnávat zbytek trhu. Další výraznější snížení cen ovšem podle nich přijde zřejmě až v době, kdy bude jisté, že Evropa bude mít dostatek plynu pro nadcházející zimu a z trhu opadne další kus rizikové přirážky. To ostatně potvrzují i samotné firmy.

„Další vylepšení nabídky pro nové zákazníky momentálně nepřipravujeme. Změnu spotových cen a tím i případně nadbytečnou levnější energii pro akční nabídku by mohla přinést mimořádně teplá zima,“ nastiňuje další vývoj Michal Kulig, ředitel společnosti Yello v České republice.

Jiří Matoušek, marketingový ředitel Centropolu, nicméně dodává, že situace na energetickém trhu se dosud vyvíjí příznivě. „Pokud nebudou nečekaně čerpány zásobníky, například z důvodu potřeby nahradit zdroje výroby elektřiny, bude standardně mírná zima a zachovají se průběžné dodávky ze zahraničí, lze věřit, že Česko zvládne i následující zimu. Samozřejmě je stále nutné počítat s úsporami ve spotřebě,“ dodal.

Velkoobchodní ceny energií se na burzách ustálily. Roční kontrakt na referenční lipské burze dnes stojí zhruba 150 eur za megawatthodinu. Od března je jeho cena takřka neměnná, v porovnání se srpnem loňského roku je však o vyšší desítky procent níže. Podobný trend je také na velkoobchodním trhu s plynem.

Analytik společnosti ENA Jiří Gavor současnou situaci považuje za ideální pro změnu dodavatele. „Lidé s tarifem na dobu neurčitou si musí uvědomit, že u takové smlouvy mají tříměsíční výpovědní lhůtu. Pokud jim stávající dodavatel nenabídl žádný retenční produkt nebo pokud jsou ještě stále na vládním cenovém stropu, je nejvyšší čas, aby podali výpověď,“ řekl pro Mf DNES Gavor.

„Musí počítat s tím, že teprve od listopadu budou moci mít nového dodavatele – a to už je topná sezóna v běhu. Nabídky pro nové zákazníky jsou nyní téměř tisíc korun pod vládním stropem, takže není na co čekat. Hraje se o čas,“ míní Gavor s tím, že by doporučoval jednoletou a maximálně osmnáctiměsíční fixaci ceny.