Solární elektrárny jsou v kurzu. Jakým domácnostem se vyplatí? | e15.cz

Češi v prvním pololetí postavili solární elektrárny o rekordním výkonu a tempo připojování do sítě podle Solární asociace nemá polevit ani po zbytek roku. Rozmach trhu odstartovaly vyšponované velkoobchodní ceny elektřiny, které vzrostly na více než desetinásobek do té doby běžné ceny, když loni v srpnu dosáhly až tisíce eur za megawatthodinu. Situace na energetických burzách se ale letos postupně uklidnila a návratnost investic do domácí fotovoltaiky se opět prodlužuje. Jakým rodinným domům se vyplatí?