Státní nákupy v energetických firmách pokračují, po síti benzinek Robin Oil a plynovodech Net4Gas chce teď Česko získat podíl v ropné rafinerii Mineraloelraffinerie Oberrhein GmbH (MiRO), který by měla odprodat petrolejářská firma Shell Deutschland. Píší to Hospodářské noviny .

Podle Hospodářských novin je teď po měsících jednání nákup ve finální fázi a v nejbližších týdnech by měla vláda nákup bezmála třetinového podílu schválit. Kupující stranou by měla být společnost Mero ovládaná ze sta procent ministerstvem financí. Není zatím jasné, za jakou cenu by měl stát podíl koupit. Investiční analytik společnost XTB Štěpán Hájek pro Hospodářské noviny řekl, že se cena těžko odhaduje. „Nejsou k dispozici čísla, ze kterých by se to dalo spočítat. Řádově ale půjde o desítky miliard korun,“ řekl Hájek.

Nákup podílu v německé rafinerii by měl být dalším pokračováním státních nákupů v oblasti energetiky. Státní podnik Čepro už na konci ledna koupil od podnikatele Jiřího Zoubka konkurenční síť čerpacích stanic Robin Oil, od níž získal 75 benzinových pump. Zařadí je do své sítě EuroOil, která tak bude nově mít 285 stanic, což ji řadí na třetí místo v Česku. „Smluvní strany se dohodly, že nebudou cenu za nákup sítě Robin Oil sdělovat,“ říká Štefan Fous z odboru komunikace ministerstva financí. Podle dvou na sobě nezávislých zdrojů blízkých transakci však dosáhla cena 4,5 miliardy korun. Transakci nedávno posvětil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Na konci loňského roku také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil státní firmě ČEPS nákup provozovatele plynovodů Net4Gas. Akvizici, která nemá přesáhnout pět miliard korun, v září schválila vláda. Má zvýšit energetickou bezpečnost České republiky, protože Net4Gas vlastní výlučnou licenci pro přepravu zemního plynu v Česku.