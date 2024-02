„Nedávalo nám to tehdy smysl. Museli bychom do té sítě investovat až dvě a půl miliardy korun, abychom je rekonstruovali na úroveň našich ostatních čerpacích stanic,“ uvedl zdroj z vedení Orlen Unipetrolu. Například konkurenční MOL, který je spoluvlastněný maďarským státem, před pěti lety v Česku rozjel velkou rekonstrukci svých 64 čerpacích stanic, což je podobný počet jako 75 stávajících stanic Robin Oilu, a v té době zaplatil za jejich úpravu miliardu.

Do benzinek Robin Oilu se v minulých letech prakticky neinvestovalo. Napovídá tomu i vysoký nerozdělený zisk, který si firma na účtech nechávala. Šéf a vlastník firmy Jiří Zoubek se k prodeji Robin Oilu nechtěl vyjádřit. „Já vás neznám, nejsem schopen s vámi po telefonu nic řešit ani už vás neslyším,“ uvedl v telefonickém rozhovoru Zoubek a zavěsil. Nicméně šéf a spolumajitel konkurenční sítě Tank Ono Jiří Ondra uvedl, že pro Zoubka jde o dobrý obchod. „Za cenu 4,5 miliardy to prodal dobře,“ konstatoval Ondra.

Brněnský bytový mág

Stát tedy bude muset do rekonstrukce obstarožních pump, za které zaplatil 4,5 miliardy korun, téměř jistě investovat. Už na zaplacení kupní ceny si přitom musel půjčovat, a dokonce použít peníze, které původně směřovaly do státního rozpočtu.

„Má to docela logiku, není na tom nic zvláštního. Prošlo to hlavním akcionářem, dozorčí radou, představenstvem, byly na to analýzy od KPMG, je k tomu spousta materiálu,“ tvrdí předseda dozorčí rady Čepra a brněnský politik ODS Libor Šťástka. „Jestli v tom hledáte nějaké čerty, tak v tom žádní čerti nejsou,“ doplnil někdejší starosta městské části Brno-střed, který radnici vedl v době kauzy čachrů s městskými byty.

Tehdy v roce 2014 jen tři týdny před komunálními volbami zprivatizovali za 700 tisíc korun třípokojový městský byt Šťástkovi příbuzní. Další dva byty radnice přidělila švagrovi dnešní primátorky z ODS Markéty Vaňkové a jeho přítelkyni. Šťástka nicméně nebyl z ničeho obviněn. Podle informací e15 patří mezi chráněnce ministra spravedlnosti Pavla Blažka, který ho pomohl do pozice šéfa dozorčí rady Čepra dosadit.

Předseda představenstva státní firmy Jan Duspěva je nicméně přesvědčen, že investice do Robin Oilu se vyplatí, a dokonce by se měla podle jeho názoru i do několika let vrátit. „Nákup Robin Oil znamená pro Čepro přímý ekonomický efekt i tržní podíl, který má specifickou hodnotu,“ zdůvodnil Duspěva. Čepro díky akvizici také získá větší pokrytí na hlavních tazích a dálnicích. „Robin Oil má mnohem větší prodejny s vysokou úrovní gastroslužeb, které nám doposud chyběly,“ dodal Duspěva.

Hledání dalších oblastí rozvoje

Ministr financí Zbyněk Stanjura, pod jehož rezort Čepro spadá a který nákup Robin Oilu i využití peněz, jež směřovaly do státního rozpočtu, schválil, se sám k akvizici nevyjádřil. Vyjádření zaslalo pouze jeho tiskové oddělení.

„Společnost Čepro operuje v tržním prostředí a stát jako akcionář se musí chovat jako řádný hospodář. Povinností managementu společnosti je hledat případné další oblasti rozvoje společnosti související například s očekávaným postupným útlumem prodeje pohonných hmot a nástupem elektromobility,“ uvedla Michaela Lagronová z komunikačního odboru ministerstva.

Částka 1,57 miliardy korun, kterou mělo Čepro původně odvést ministerstvu financí jako jedinému akcionáři a nakonec ji použije na úhradu části kupní ceny za Robin Oil, podle Lagronové neměla směřovat do příjmů státního rozpočtu a schodek rozpočtu se kvůli tomu nezvýší. To ale nic nemění na tom, že stát o tyto peníze přišel.

Nákup pump nedává smysl

O tom, zda byli ministři o koupi Robin Oilu informováni, panují mezi členy vlády neshody. „Vláda tuto transakci neprojednávala a akcionářem společnosti Čepro je ministerstvo financí. Proto se obraťte na něj,“ vzkázal ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela z hnutí STAN.

S ním se shoduje i šéf Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. „Vláda tuto akvizici a její detaily neprojednávala,“ napsal e15. „Za Piráty nezpochybňujeme strategickou úlohu podniku Čepro v oblasti zásob a dodávek pohonných hmot, nákup benzinových stanic nám už takový smysl nedává, byť je podstatné také říci, že dominantní úlohu na našem území, jež ve finále definuje cenu benzinu a nafty na stojanech, hrají polské a maďarské fakticky státem ovládané firmy,“ doplnil Bartoš.

Naopak ministr zemědělství Marek Výborný z KDU-ČSL tvrdí, že celá vláda byla informována ministrem financí Zbyňkem Stanjurou zhruba před měsícem. Výborný také celou akvizici obhajuje. „Je výhodná. Kromě toho, že jde o strategický sektor, posílíme třetí pozici na trhu a je tam velmi brzká ekonomická návratnost,“ naráží Výborný na to, že Čepro se svými pumpami EuroOil a Robin Oil stává třetí největší sítí čerpacích stanic v Česku po polském Orlenu a maďarském MOL.