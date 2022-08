Čepro povede věřitelský výbor zkrachovalé banky Sberbank | E15.cz

Sedmičlenný prozatímní věřitelský výbor zkrachovalé banky Sberbank povede státní podnik Čepro. Jeho zvolení do čela výboru podpořily z jeho členů ještě Kraj Vysočina, sázková společnost Tipsport a obě fyzické osoby, které ve výboru jsou. Proti Čepru hlasovaly Česká národní banka a Garanční systém finančního trhu. Vyplývá to ze zápisu zveřejněného v insolvenčním rejstříku, na který upozornil server Seznam Zprávy. Výbor čeká projednání návrhu insolvenční správkyně Jiřiny Lužové na prodej úvěrového portfolia peněžního ústavu, jednání by se mohlo podle zápisu zveřejněném v rejstříku konat ve čtvrtek.