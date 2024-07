Čistý zisk se za prvních šest měsíců roku propadl téměř o polovinu na 5,6 miliardy eur, tržby se snížily o čtrnáct procent na 85 miliard eur a provozní marže klesla pod deset procent, Stellantis přitom letos cílí na dvoucifernou hodnotu. Za neuspokojivými čísly stál propad prodejů v Evropě o šest procent na téměř 1,4 milionu vozů, a dokonce o osmnáct procent na 838 tisíc vozů v zámoří.

Šéf Stellantisu sdružujícího značky jako Peugeot, Citroën, Opel, DS, Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge, Maserati, Alfa Romeo či Ram se proto vyjádřil rázně. „Nemůžeme si dovolit mít značky, které nevydělávají. Pokud nebudou vydělávat, zavřeme je,“ sdělil Tavares ve vysílání agentury Bloomberg. Uvedl, že jsou zatím všechny značky ziskové a představují důležitá aktiva, pokud by se ale měla jejich výkonnost zhoršovat, tak prý „neexistuje žádné tabu“.

Pod větším než obvyklým tlakem je i sám 65letý Portugalec v čele automobilky, a to nejen kvůli špatným výsledkům. V loňském roce totiž byl se čtyřiceti miliony dolarů vůbec nejlépe placeným manažerem na pozici CEO napříč tradičními automobilkami. Štědře placený odborník ordinuje koncernu úsporný program, jen ve druhé polovině roku chce ušetřit půl miliardy eur. Vypořádat se ovšem musí s poklesem prodejů a s přílišným množstvím vozů na skladech. „Práci v Evropě považujeme za hotovou, v USA ne,“ naznačil Tavares další kroky.

Stellantis nezveřejňuje statistiky k jednotlivým značkám s jedinou výjimkou: Maserati. Italský výrobce sportovních a závodních vozů vykázal za leden až červen provozní ztrátu ve výši 82 milionů eur. Na trzích udal pouze 6500 vozů, což je oproti loňským více než 15 tisícům masivní propad. I proto někteří analytici ukazují právě na Maserati jako na značku, kterou by mohl koncern prodat. V ohrožení jsou ale i další značky jako Lancia nebo DS, které k celkovým prodejům skupiny přispívají jen marginálně.

„Stellantis je velmi složitá a komplexní firma s bezprecendentním portofoliem čtrnácti značek. Je to výsledek velkých fúzí, u kterých je ale ve výsledku často velmi obtížné dosahovat skutečných synergií, byť se očekávají,“ říká expert na automobilový průmysl z EY Petr Knap. Dodává, že na Stellantis stejně jako na konkurenci doléhá nejistota, která je spojená mimo jiné s přechodem na výrobu ryze elektrických automobilů.

„Portfolio značek Stellantisu musí doznat racionalizace a jasnějšího vymezení. Také musí zapracovat na nákladech, a to nejen tlakem na dodavatele. Obdobně komplexním uskupením je v automobilovém světě jen skupina Volkswagen. Ta ale rostla více organicky a dokázala komunikovat odlišné pozicování svých značek, byť ne vždy srozumitelně,“ uvádí Knap.

Ani mateřský koncern Škody Auto není v nejlepší kondici, naopak je jeho situace „krajně napjatá“, varoval předseda odborů Škody Jaroslav Povšík s odkazem na zasedání evropské a světové rady koncernu. Jeho vedoucí představitelé již veřejně deklarovali, že německý gigant musí šetřit a rušit část pracovních míst. Podle Povšíka se hovoří až o čtyřiceti procentech z 682 tisíc zaměstnanců, kteří by mohli Volkswagen opustit, a to i v důsledku robotizace nebo nástupu umělé inteligence. Částečné propouštění a rušení míst již začalo i v mladoboleslavské Škodě.

Zlepšení napjaté situace si ve Volkswagenu i Stellantisu slibují mimo jiné od uvádění nových modelů na trh. Stellantis jich na letošek naplánoval hned dvacet. Ne vždy se bude jednat o úplné novinky, na americký trh se například vrátí model Dodge Charger. Stellantis nabídne zákazníkům v zámoří také modernizovanou verzi pickupu RAM 1500, spoléhá ale i na třetí generaci kompaktního SUV Peugeot 3008. Tedy na první vůz postavený na takzvané STLA Medium platformě.

K obratu k lepším výsledkům by mohl dopomoci také čínský Leapmotor, do kterého Stellantis dříve investoval 1,5 miliardy eur. Elektromobily z dílny asijského výrobce zamíří na devět evropských trhů včetně Německa, Velké Británie a Itálie už v září. Pro Leapmotor to budou vůbec první vozy dodané na starý kontinent.