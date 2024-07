Mateřská společnost mladoboleslavské Škody Auto není v nejlepší kondici. Situace koncernu Volkswagen je naopak krajně napjatá. Platí to obzvláště v investicích, cash flow, atraktivitě jednotlivých modelů a v oblasti softwaru. Německý gigant proto bude muset šetřit, hovoří se až o čtyřiceti procentech ze 682 tisíc zaměstnanců, kteří by mohli koncern opustit, a to i v důsledku nástupu umělé inteligence nebo robotizace. Tyto informace uvedl předseda odborů Škody Jaroslav Povšík s odkazem na nedávné zasedání Evropské a Světové rady koncernu, kterého se účastnil.