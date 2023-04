Strnad se udržel ve hře o chorvatskou loděnici | e15.cz

Ještě před vypršením termínu aukce unikla do médií informace, že Strnadova skupina CE Industries se z aukce stahuje. V úterý se tak čekalo hlavně na to, jak se zachová druhý ohlášený zájemce, a to turecká společnost IMZA Marine Denizcilik, která se zaměřuje na správu lodí a jiné námořní služby. Jenže ta nakonec nabídku také nepodala a do aukce se nepřihlásil ani nikdo jiný.

Chorvatský Server Novilist výsledek aukce hodnotí tak, že turecký zájemce zjevně nemá dostatečné kapitálové zázemí. Naopak od Strnada se očekávalo, že si počká na druhé kolo, v rámci něhož se bude loděnice nabízet levněji. Mezi řádky tak list Strnada pasuje do role favorita alespoň v případě, že se v dalším kole neobjeví další potenciální kupec.

V prvním kole cena za loděnici činila bezmála 28 milionů eur. Ve druhém to má být o deset procent méně, necelých 25 milionů eur, tedy v přepočtu kolem 580 milionů korun.

Loni na podzim CE Industries podala závaznou nabídku s cenovkou 155 milionů kun, což tehdy znamenalo více než 500 milionů korun. Zda současná sleva bude zkušenému byznysmenovi stačit a vstoupí do druhého kola aukce, mediální zástupce CE Industries Andrej Čírtek nechtěl komentovat.

Pro Strnada by případné převzetí firmy bylo již třetím zářezem v Chorvatsku. Loni se svým dlouholetým obchodním partnerem Reném Materou dokončil akvizici majoritního podílu strojíren Đuro Đaković a letos konsoliduje podíly v přístavu Rijeka, v němž už vlastní zhruba třetinu akcií.

Ne všichni se ale na Strnadovu chorvatskou expanzi dívají s nadšením. Poslankyně chorvatských sociálních demokratů Sanja Radolovićová pro tamní list Istra24 například uvedla, že stát by si měl pohlídat, aby Strnad v loděnici nevyráběl munici či zbraně. Reaguje tím na oficiální nabídku CE Industries, v níž se píše, že česká skupina by chtěla rozšířit výrobní program z výroby lodí na segmenty, v nichž drží specifické know-how, které blíže nekomentovala.

Loděnice je ve finančních problémech již delší dobu. V roce 2016, kdy ji chronická zadluženost dostihla poprvé, požádala o finanční pomoc vládu. Finanční injekce ale neúčinkovala dlouho a po několika pokusech najít nového investora v květnu 2019 spadla do insolvence. Tehdy její celkový dluh činil 2,6 miliardy kun.

Od té doby se situace nelepší. Navzdory tomu, že se počet zaměstnanců od vstupu do insolvence snížil ze 1400 na zhruba třetinu, musel stát na konci března do loděnice poslat dalších 890 tisíc eur, téměř 21 milionů korun.

Strnadova CE Industries je průmyslová skupina, která se zaměřuje hlavně na železniční dopravu, recyklaci surovin, energetiku i na trh s rychloobrátkovým zbožím. Strnad založil také zbrojní skupinu Czechoslovak Group, kterou předal svému synu Michalovi.