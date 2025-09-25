Strnadova CE Industries dál roste. Pět let po založení zisk překročil miliardovou hranici
Průmyslový holding CE Industries Jaroslava Strnada zvyšuje zisk, konsolidovaná EBITDA (zisk před zdaněním, odpisy a úrokovým zatížením) za 12 měsíců končících 30. června poprvé překročila jednu miliardu korun, dosáhla 1,01 miliardy korun. V meziročním srovnání je to nárůst o 31 procent. Tržby stouply ve stejném období na 13 miliard korun.
CE Industries, založený v únoru 2020, je průmyslový holding se sídlem v České republice působící rovněž v Chorvatsku a Srbsku. Sdružuje přes 30 společností a zaměstnává více než 3000 lidí. Skupina podniká v oborech železnice, recyklace surovin, energetiky a rychloobrátkového spotřebního zboží (FMCG). Mezi její společnosti patří například chorvatský výrobce nákladních železničních vagonů Djuro Djaković, Vítkovické železniční opravny, MICo, Chemcomex, Beohemija, Czech Precision Forge, Vítkovická doprava nebo SPV Recycling CZ.
Majitelem je Jaroslav Strnad, který je známý také tím, že založil průmyslový holding Czechoslovak Group, který nyní vede jeho syn Michal Strnad.
Za rok 2024 dosáhla skupina CE Industries konsolidovaného obratu devět miliard korun a konsolidované EBITDA téměř 780 milionů korun. „Tyto výsledky potvrzují stabilní růst a finanční sílu skupiny, která stojí na diverzifikovaném portfoliu svých divizí a dlouhodobé strategii zaměřené na inovace, efektivitu a rozvoj napříč klíčovými sektory. Nejvýraznějších výsledků dosáhla divize železnice s tržbami 2,8 miliardy korun a EBITDA 314,4 milionu Kč,“ uvedla firma.
Ve výroční zprávě za rok 2024 Strnad uvedl, že holding jde do roku 2025 s odhodláním překonat dosavadní výsledky, posílit tržby a rozvíjet obchodní příležitosti. „Nesázíme na krátkodobé úspěchy, máme vizi rozvoje CE Industries na pět let dopředu - každý rok se chceme zlepšovat, inovovat a budovat pevnější základy pro budoucnost evropského průmyslu,“ dodal