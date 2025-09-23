České firmy soupeří o servis nových tanků Leopard za miliardy, jako první se hlásí CSG
České firmy se chystají na dlouhodobé a velké zakázky spojené s klíčovými armádními projekty. Po zajištění servisu a munice pro švédská bojová vozidla pěchoty CV90 za desítky miliard korun podniky obranného průmyslu čekají obdobné kontrakty spojené s nejmodernějšími německými tanky Leopard 2A8. Smlouvy však zatím podepsané nejsou, což kritizuje opozice.
„K servisním smlouvám u zásadních projektů přistupujeme tak, aby dávaly strategický smysl, reflektovaly technické potřeby a zapojily český obranný průmysl,“ uvádí ministerstvo obrany.
Za 246 obrněnců CV90 zaplatí Česko téměř 60 miliard korun. První fáze nákupu 44 nových Leopardů pak má stát přes 34 miliard.
Čeká se na rozjezd výroby
Opravy a údržbu švédských vozidel by podle šéfky rezortu Jany Černochové (ODS) měl provádět státní podnik VOP CZ. Do voleb to však už ministryně nestihne dojednat, bude to úkol pro novou vládu. Nejzazším termínem pro podpis smlouvy je příští rok, kdy má vojsko obdržet první CV90 v nejpokročilejším provedení označeném MkIV.
S novými německými tanky to bude složitější. Podle informací deníku e15 se typ 2A8 teprve začne vyrábět a nejsou tedy ještě úplně jasné podrobnosti o všech zařízeních a systémech, jimiž bude vybaven. Detaily servisní smlouvy tak bude údajně možné doladit, až naběhne sériová produkce těchto Leopardů.
Tomu odpovídá i schválení samotného nákupu, který má místy obecnější podobu. Kabinet Petra Fialy začátkem měsíce souhlasil s připojením Česka k rámcové dohodě německého ministerstva obrany s výrobcem tanků KNDS a odesláním závazné objednávky. „Dohoda počítá s významnou účastí českého obranného průmyslu a s velkým potenciálem jejího nárůstu,“ zdůrazňuje rezort obrany. Servis Leopardů 2A8 má být zajištěn ještě před příjezdem prvních kusů v roce 2028.
O zakázku už se hlásí CSG
V otázce servisu tanků je nejaktivnější česká zbrojařská jednička CSG, přesněji její firma Excalibur Army. Ta koncem minulého týdne u příležitosti otevření nové výrobní haly ve Šternberku uzavřela s koncernem KNDS Deutschland takzvané memorandum o porozumění právě na zajištění oprav a údržby Leopardů 2A8. Jde ale jen o předběžné vyjádření zájmu spolupracovat, nikoliv o stvrzení kontraktu.
„Tato dohoda navazuje na dlouhodobou a úspěšnou spolupráci skupiny CSG s francouzskou i německou částí KNDS. V České republice skupina CSG zajišťuje podíl domácího průmyslu na projektu houfnic Caesar, výrobku KNDS France, pro Armádu ČR. Pro tento projekt automobilka Tatra Trucks dodává podvozky, firma Tatra Defence Vehicle kabiny a Excalibur Army působí jako integrátor,“ stojí v tiskové zprávě. Dalším společným projektem CSG s KNDS France jsou obrněná vozidla Titus, která už má české vojsko ve výzbroji a další si objednalo.
Munici vyrábí i STV Group
Ve srovnání se švédskými bojovými vozidly bude u tanků složitější zřejmě i zakázka na munici. Dodávky 30milimetrových nábojů pro švédské obrněnce má skupina Michala Strnada téměř jisté. Pojistila si je před několika týdny tím, že získala majoritu v podniku ZVI Vsetín, který je jediným tuzemským producentem nábojů této střední ráže.
Jenže v oblasti tankové munice ráže 120 milimetrů má CSG silného konkurenta, jímž je další velké české zbrojařské uskupení STV Group. Nové vedení ministerstva obrany může na munici pro Leopardy buď vypsat tendr, nebo se dohodnout přímo s STV jako v případě dodávek dělostřeleckých granátů pro zmíněné francouzské houfnice Caesar.
Jak ale v červnu napsaly Seznam Zprávy, Černochová hodlá středo- a velkorážovou munici nakupovat společně se Slovenskem. Výrobu má zajistit slovenská firma ZVS Holding, která spadá pod Strnadovu CSG.