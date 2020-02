Strnad kupuje od Američanů španělského výrobce munice | E15.cz

"Je to naše první investice v západní Evropě, navíc do strategického podniku se souhlasem španělské vlády. Jedná se o další milník v expanzi naší skupiny," řekl Forbesu šéf a majitel CSG Michal Strnad, který skupinu před dvěma lety převzal od otce Jaroslava. Obchod před několika dny schválili španělští ministři, dotažen by měl být do konce měsíce, píše Forbes.

Výrobce z Granady zaměstnává podle Forbesu 60 kmenových a 90 agenturních pracovníků. Výroba firmy v posledních letech spíše stagnovala. Její produkce doplní nynější nabídku Strnadovy skupiny zejména o typy a ráže používané ve státech Severoatlantické aliance. Společnost dnes dodává především Španělsku, Portugalsku, Itálii a dalším státům NATO, ale zákazníky má také v Latinské Americe.

Podle Forbesu je pro CSG výhodné to, že slovenská MSM Group ve svých závodech vyrábí těla munice a jejich kovové komponenty, které španělský podnik dosud nakupoval od externích dodavatelů. FMG naopak vyrábí střelný prach, který může MSM využívat ve své výrobě malorážové munice. Strnad tak podle Forbesu bude schopen obsloužit celý výrobní řetězec prakticky sám.

Američané se španělského výrobce munice zbavili proto, že se chtějí primárně soustřeďovat na výrobu, prodej a servis armádních vozidel. Forbes uvádí, že podle některých historických výkladů jde o nejstarší nepřetržitě fungující výrobnu munice v Evropě. Výroba střelného prachu a zbraní v městečku El Fargue u Granady je doložena již od konce 14. století a založili ji ještě Arabové. Dnes se fabrika mimo jiné zaměřuje na licenční výrobu supermoderní naváděné munice Spike či Meteor.

Firmy z Czechoslovak Group působí v automobilovém, železničním, leteckém i hodinářském průmyslu a vyrábějí zbraně, munici či speciální vozidla. Do holdingu patří i automobilka Tatra. Kromě divize Land Systems, kde se soustřeďuje obranná výroba a obchod pozemních vozidel či munice, se rychle rozvíjí divize Aerospace, kam patří výroba radarů ve společnosti ELDIS Pardubice, servis civilních letadel či letecký výcvik.

Holdingu vzrostly v roce 2018 tržby meziročně o 48 procent na 11,5 miliardy korun a hrubý provozní zisk o 43 procent na 1,9 miliardy. Podniky Czechoslovak Group zaměstnávají dohromady asi 8000 lidí.