CSG ovládla firmu Skyport, poskytující handling v Praze | E15.cz

V polovině září došlo k zajímavé akcionářské změně ve společnosti Skyport, která se zabývá odbavováním nákladů na letišti v Praze a zajišťováním cateringu pro letecké společnosti. Do firmy vstoupila skupina Czechoslovak Group Michala Strnada, která nyní Skyport kontroluje.

Ve firmě totiž došlo podle notářského zápisu, který má redakce E15 k dispozici, ke zvýšení kapitálu z padesáti milionů na 180 milionů korun, přičemž dosavadní akcionář – britská Skyport Group – se vzdal práva na upsání akcií ve prospěch společnosti CSG spadající do Czechoslovak Group.

„Tento obchodní případ dosud není uzavřen, a proto se k němu zatím nebudeme vyjadřovat,“ uvedl k dotazům ohledně zvýšení kapitálu Andrej Čírtek, mediální zástupce holdingu Czechoslovak Group. Navýšení kapitálu už bylo nicméně zapsáno v obchodním rejstříku a do čela dozorčí rady firmy usedl Michal Strnad. Skupina klanu Strnadů (kromě Michala se ve skupině angažuje i jeho otec Jaroslav, který ji založil) nyní vlastní přes sedmdesát procent akcií Skyportu. Zbylý podíl si ponechala britská Skyport Group.

O změně majitele Skyportu se jako první zmínil magazín Forbes, který uvedl, že Skyport Group podle různých indicií spadal do sféry vlivu podnikatele Františka Savova, který pobývá v Londýně, kde se snaží zabránit svému vydání do Česka ke stíhání kvůli daňovým podvodům.

Skupina CSG má přitom se Savovem dlouhotrvající byznysové spory. Těžké váhy českého byznysu se do sebe ostře pustily kvůli velké síti automobilových dealerství a zkrachovalého závodu na výrobu železničních vagonů Heavy Machinery Services, o niž má zájem právě Strnad. Již v únoru Strnadova skupina ovládla jedny z největších tuzemských autodealerů Car Star Praha a Hyundai Centrum Praha, které se rovněž spojovaly se Savovem.

Vstup CSG do Skyportu tak může být jen pokračováním korporátní války, která může ještě gradovat. „Savov překročil jistou mez, už je to osobní. Seberou mu všechno. Takový je plán a udělají pro to vše,“ uvedl pro Forbes dobře informovaný zdroj.