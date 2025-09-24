Strnadův fond vstupuje do amerického startupu na 3D tisk bojových raket
Venture kapitálový fond Presto Tech Horizons, který založila firma Presto Ventures a průmyslově-technologická skupina CSG, vstoupil jako strategický investor do americké společnosti Firehawk Aerospace. Ta se zaměřuje na 3D tisk tuhého raketového paliva a motorů. Investiční kolo v hodnotě 60 milionů dolarů vedla venture kapitálová firma 1789 Capital. Tu spolu s partnery řídí Donald Trump Jr.
„Současná geopolitická situace podtrhuje nutnost investovat do inovativních obranných technologií,“ říká majitel CSG Michal Strnad. Firehawk může podle něj hrát zásadní roli v budoucnosti nejen v oblasti raketového pohonu, ale také výroby munice. „Tento projekt může posílit spolupráci mezi lídry amerického a evropského obranného průmyslu,“ míní Strnad. Obě strany už nyní zkoumají možnosti průmyslového využití technologií společnosti Firehawk.
Firehawk je inovátorem v oblasti obranných technologií zaměřených na pokročilou energetiku a pohonné systémy. Jako jediný evropský investor v tomto investičním kole může Presto Tech Horizons průlomovou technologii přiblížit potenciálním evropským uživatelům. Přesná výše investice Presto Tech Horizons nebyla zveřejněna. Jedná se však o významný finanční přínos pro Firehawk, uvádějí zástupci Presto Tech Horizons.
Posílení evropských členů NATO
„Konflikt na Ukrajině ukazuje, že zatímco drony dávají vojákům nespornou výhodu, munice, jako jsou rakety a střely, zůstávají základem bojeschopnosti,“ upozorňuje šéf Firehawk Aerospace Will Edwards. „Dodavatelský řetězec je silný jen tak, jak silný je jeho nejslabší článek – a výroba pohonných látek a energetických materiálů dnes představuje největší omezení při výrobě střel, raket a dělostřelecké munice,“ připomíná.
Umožnit evropskému obrannému průmyslu vyrábět tyto zbraně rychle a ve velkém je podle Edwardse hlavní snahou Firehawku. Dodává, že jde o posílení evropského dodavatelského řetězce v oblasti energetických materiálů, které evropským členům NATO zajistí prostředky k výrobě klíčových obranných technologií.
„Vědci a inženýři zkoumají možnosti využití 3D tisku pro rychlejší, bezpečnější a flexibilnější výrobu tuhých pohonných látek už skoro patnáct let. Firehawk je první, kdo tuto vizi skutečně naplňuje,“ říká nový partner fondu Presto Tech Horizons Matej Luhový.