Švédská Beijer Ref koupila brněnskou firmu Sinclair | E15.cz

Firma Sinclair Global dodává tepelná čerpadla a klimatizace pro rezidence i průmyslové budovy a realizuje také LED osvětlení. „Sinclair je společnost s velkým růstovým potenciálem, který přidává hodnotu k celé naší skupině a posiluje naše investice do vlastních značek,“ uvedl Per Bertland, výkonný ředitel Beijer Ref. Výrobky brněnské firmy se podle něho stanou významným doplňkem produktového portfolia Beijer Ref.

V posílení značky Sinclair věří i brněnská firma, kterou vlastní tři fyzické osoby. Převzetí ze strany Švédů má přinést i řadu synergií. „Naše výrobky budou i nadále distribuovány a prodávány pod značkou Sinclair stávajícími prodejními kanály, ale budou také uvedeny na několik dalších trhů společnosti Beijer Ref,“ uvedla společnost Sinclair.

Firma dodává klimatizace a tepelná čerpadla do pětadvaceti zemí. Mezi její hlavní trhy patří střední a východní Evropa, ale prosadila se rovněž v Německu.

Tuzemská firma dosáhla v minulém účetním období, které skončilo 31. března 2020, čistého zisku téměř 101 milionů korun při tržbách téměř miliardy korun. V předchozím období činil zisk 59 milionů a tržby okolo 737 milionů korun. Podnik zaměstnává okolo 110 lidí.

Švédská skupina Beijer Ref dosahuje ročního obratu zhruba 1,5 miliardy eur, kolem 39,5 miliardy korun. Dodává mimo jiné produkty v oblasti chlazení, klimatizací a vytápění. S akciemi firmy se obchoduje na burze ve Stockholmu. Tržní hodnota společnosti je 44,6 miliardy švédských korun, kolem 115 miliard korun.

Oblast vzduchotechniky, chlazení, klimatizace a vytápění se v posledních letech dostává do hledáčku strategických i finančních investorů. V posledních letech do ní mohutně investuje polostátní energetická skupina ČEZ. Loni například koupila německou společnost En.plus zaměřenou zejména na vzduchotechniku a chlazení, například na technologie velkých chladicích systémů do datových center. Pořizovací cena činila 357 milionů korun.

Firmy působící v této oblasti skupina ČEZ nakupuje pravidelně. V uplynulých letech koupila například tuzemskou jedničku v oblasti vzduchotechniky AZ Klima, rumunskou High Tech Clima nebo například společnost Kart zaměřenou na provoz a servis technického vybavení budov.