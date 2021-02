Svět bojuje o čipy – auta proti mobilům, Amerika proti Číně | E15.cz

Omezování společenského života v době pandemie povzbudilo celosvětovou poptávku po laptopech, televizích a po herních konzolích. Jejich výroba pohlcuje stále více polovodičových čipů, které jsou klíčovou součástí elektronických systémů a zařízení. Automobilky v prvním pololetí loňského roku své objednávky čipů naopak rušily a teď se ocitly na vedlejší koleji. Výrobní kapacity jsou omezené a přednost dostává vyřizování starších objednávek.

Přesně na čas

Poptávku po čipech navíc zvyšuje výroba smartphonů, které budou kompatibilní s telekomunikačními sítěmi 5G, nebo zásoby, jež si vytvářely čínské společnosti jako Huawei, aby dokázaly čelit omezeným dodávkám kvůli americkým sankcím. Automobilový průmysl je naopak už desítky let zvyklý pracovat v režimu just in time, ve kterém není příliš místa pro vytváření zásob a subdodavatelé dodávají veškeré díly přesně na čas. Jak upozorňuje Jan Linhart, partner poradenské společnosti KPMG Česká republika, výrobci elektroniky si naopak zřejmě dokážou s garantovanými objednávkami čipů pospíšit. „Automobilový průmysl nerad garantuje odběry, pracuje s kratšími výrobními cykly a nezareagoval úplně pružně,“ říká Linhart.

Současná situace může přístup automobilek v mnoha ohledech změnit. Vstupují do přímých jednání s výrobci čipů, která dříve přenechávaly svým početným subdodavatelům. Společně s politiky, kteří by rádi po loňském ekonomickém propadu hospodářsky oživili ekonomiku, lobbují tam, kde to dává smysl. Paradoxně především v Tchaj-peji, metropoli země, která jinak čelí velkým problémům s mezinárodním uznáním.

Na ministryni Wang Mej-chuu se dopisem obrátil také její protějšek z Berlína Peter Altmaier, který hájí zájmy německého – a tedy fakticky i českého – autolandu. Omezit výrobu kvůli nedostatku čipů totiž musel také koncern Volkswagen, majitel mladoboleslavské Škody Auto. Podobně jako další světové automobilky GM, Nissan, Honda, Ford nebo Stellantis. Podle průzkumu společnosti IHS Markit se kvůli potížím s čipy v letošním prvním čtvrtletí vyrobí o 670 tisíc automobilů méně.

Americká rada pro automobilovou politiku, která hájí zájmy firem GM a Ford, ocenila, jak jim při jednání s Tchaj-wanem pomáhá nová Bidenova administrativa.

Tchaj-wan na koni

Vše nasvědčuje tomu, že Tchajwanci jsou ochotni vyjít vstříc. Ministryně Wang Mej-chua vyzvala tamní firmy, aby pomohly „podobně naladěným ekonomikám“ demokratických států. Společnost TSMC, na niž podle odhadů připadá 70 procent světové výroby toho typu čipů, které dnes chybějí automobilkám, oznámila, že jejich výrobu nyní upřednostní. Své výrobní kapacity čipů více „vyždímá“ také jihokorejský Samsung. Nebude to ale hned, podle některých odhadů se potíže s nedostatkem čipů zcela nevyřeší ani v dalších čtvrtletích tohoto roku. A naopak se nejspíš projeví i v dalších odvětvích – výrobě smartphonů nebo herních konzolí.

Tchajwanci v nynější situaci neopomínají zdůrazňovat, jak významná je role tohoto ostrova ve světové ekonomice. A Wang Mej-chua dala najevo, že i její země by uvítala vstřícnost svých partnerů – v případě Německa například při zajišťování vakcíny proti nemoci COVID-19.

To, co může Tchajwance těšit, ale nutně vyvolává obavy bezpečnostních odborníků. Nadměrná koncentrace výroby čipů ve východní Asii – a na Tchaj-wanu zvlášť – by mohla mít do budoucna závažnější důsledky, než je výpadek ve výrobě automobilů. Nic nenasvědčuje tomu, že by napětí kolem Tchaj-wanu mělo v dohledné době ustat a sousední Čína není z jeho významné role v polovodičovém průmyslu nijak nadšena. Tím spíše, že se říši středu i kvůli americkým sankcím, které znemožňují dodávky zařízení pro tamní výrobce a převod know-how, nedaří dosáhnout světové špičky ve výrobě těch nejpokročilejších čipů.

Strategické odvětví polovodičů, které bude zajišťovat dodávku klíčových elektronických součástek pro 5G sítě, datová centra, budoucí autonomní vozidla, kosmické technologie nebo pro zbraňové systémy, si je přitom těžké bez Číny představit.