Takhle Musk šetří. Nové tesly jezdí z továrny na expediční parkoviště bez řidiče

Tesla oznámila, že auta právě vyrobená v továrně ve Fremontu nově dojedou na nakládací parkoviště autonomně, bez lidského zásahu. Využívají k tomu FSD, Full Self-Driving (Supervised), technologii pro autonomní řízení, která v běžném provozu vyžaduje dohled řidiče, tady však auta jezdí zcela prázdná. Ne každý zákazník si za používání FSD zaplatí, ale technologii má na palubě každé nové auto, takže proč ji nevyužít.

Z obou tweetů není zcela jasné, jestli má celá cesta 1,2 míle (necelé dva kilometry), nebo je ještě delší. Možná si řeknete, že jde o kousek, který mohou během chvíle odřídit živí lidé. Ale když tuhle chvíli vynásobíte cca 1500 vozy, které se denně ve Freemontu vyrobí, už se jedná o zajímavou úsporu na personálních nákladech.

Teslas now drive themselves from their birthplace at the factory to their designated loading dock lanes without human intervention



One step closer to large-scale unsupervised FSD pic.twitter.com/Aj6dHsLaRO