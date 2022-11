Tatra Trucks plánuje vyrábět přes dva tisíce vozů ročně. Poptávku zvyšuje válka na Ukrajině | E15.cz

„Ve srovnání s minuým rokem letos výroba stoupne o zhruba dvanáct procent na více než 1400 vozidel. Pro příští rok plánujeme sedmnáct set automobilů a v několika málo dalších letech cílíme až na 2200 vozů,“ řekl v rozhovoru pro deník E15 Lazar.

To by byl za dobu, kdy Tatru vlastní současní akcionáři, tedy Czechoslovak Group Michala Strnada a Promet Group Reného Matery, rekord. Z vize o neustálém zvyšování počtu vyrobených vozidel přitom společnost před několika lety vycouvala. Její tehdejší vedení to odůvodňovalo snahou soustředit se na speciální vozidla vyráběná kusově nebo ve velmi malých sériích, která si přesně podle svých potřeb objednávají zákazníci. Bylo to například gigantické auto s pohonem 10×10 určené pro australskou těžařskou společnost Rio Tinto. Takový vůz vyrobila Tatra ve svojí historii poprvé.

E15 Elita byznysu – MARTIN PELEŠKA

Video se připravuje ... • VIDEO Videohub

„Přestože moji předchůdci tvrdili, že maximum je vyrobit 1800 vozidel ročně, jsme schopni tento odhad překonat. Ale musíme na to mít připravenou výrobu, technologie, lidi a také subdodavatele ze světa,“ dodal generální ředitel Tatra Trucks.

Český automobilový průmysl se však po únorovém vpádu Ruska na Ukrajinu potýká s vážnými problémy a v dohledné době oživení neočekává.

„Autoprůmysl čelí po dvou letech pandemie další obrovské nejistotě. Nadále jsou velmi napjaté dodavatelské řetězce. Viditelným dopadem ruské agrese na Ukrajině je omezení výroby v důsledku chybějících kabelových svazků, potíže způsobuje i nedostatek čipů,“ uvedl prezident Sdružení automobilového průmyslu Martin Jahn.

Šéf Tatry potvrdil, že subdodávky jsou největší brzdou. „S tím máme obrovské starosti. Plánovací cyklus jsme museli prodloužit z dvanácti týdnů na šestnáct. Prognózy termínů dodávek se ale nesmírně mění, dodavatelé je opakovaně porušují. Výrobu proto nemůžeme dokonale připravit,“ podotkl Lazar.

Podle Jahna se celý sektor také potýká se strmým zvyšováním cen energií a pohonných hmot. Spolu s tím rostou i ceny různých komponent. „Výrobní náklady se mohou pro některé firmy zvýšit o desítky až stovky milionů korun ročně navíc,“ odhadl Jahn. Tatru připraví energetická krize jen za letošní poslední čtvrtletí o čtyřicet milionů korun.

Drahá elektřina a plyn i nedostatek součástek komplikují výhledy do příštích měsíců. „Předpovídat vývoj v delším horizontu je velmi obtížné,“ popsal situaci generální manažer pro administrativu závodu Hyundai Petr Michník.

Oproti automobilkám orientovaným na civilní zákazníky má však Tatra výhodu v rostoucí poptávce od ozbrojených složek a také od hasičů. V Kopřivnici letos zahájili výrobu prvních sto padesáti vozidel pro belgickou armádu, která si jich objednala celkem 879 v různých modifikacích. Druhou nejvýznamnější zakázkou jsou více než dvě stovky aut ve valníkovém provedení pro Armádu České republiky. Té v letech 2023 až 2024 Tatra ještě dodá osmdesát hákových nakladačů, což jsou vozy uzpůsobené pro přepravu standardních kontejnerových nástaveb. Tento kontrakt urychlila právě válka na Ukrajině.