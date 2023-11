Tesla slibuje nejlevnější elektromobil na evropském trhu | e15.cz

Na evropské výrobce elektromobilů míří další pohroma. Majitel značky Tesla Elon Musk minulý týden při návštěvě svého závodu u německého Grünheide zaměstnancům řekl, že společnost chystá výrobu elektrického vozidla za 25 tisíc eur, tedy něco přes 600 tisíc korun, píše agentura Reuters. To by znamenalo velkou komplikaci pro většinu evropských či korejských výrobců, kteří by se současnými modely nebyli schopni nové Tesle konkurovat.

