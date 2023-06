Tesla vyhrává určující bitvu o dobíjení. Musk zlákal už i General Motors | e15.cz

Stávající uživatelé elektrických Fordů a vozů GM tak při použití adaptéru získají přístup ke dvanácti tisícům dobíjecích stanic Tesla Supercharger, které jsou ve Spojených státech zdaleka nejrozšířenější. Vozy vyráběné od roku 2025 budou rovnou disponovat patřičným konektorem. Ford i GM zároveň ušetří, nebudou muset budovat vlastní dobíjecí síť.

Šéfka GM Mary Barra pro stanici CNBC uvedla, že díky dohodě s Teslou GM nebude muset investovat dříve oznámených 750 milionů dolarů, v přepočtu zhruba 16,5 miliardy korun, do dobíjecích stanic, ale až o 400 milionů méně.

Nejvíce z dohod profituje Tesla, která získává nové zákazníky do své masivní sítě. Ta má globálně čítat 45 tisíc nabíjecích stojanů v pěti tisících lokalitách. V pozici poraženého je přinejmenším v USA evropský dobíjecí standard CCS. V zámoří se začal pomalu uchytávat, místo expanze v USA ho čekají těžké časy dost možná i v Evropě.

„Partnerství se dvěma hlavními detroitskými automobilkami je zásadní výhra pro Teslu a její dobíjecí technologii. Očekává se, že dohody zvýší tlak na další výrobce i na americkou vládu, která investuje miliardy dolarů do budování dobíjecí sítě pro elektrické vozy, aby i oni adoptovali technologii Tesly,“ píše stanice CNBC.

