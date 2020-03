Tesla do měsíce zpřístupní nové vlastnosti autopilota. Zřejmě půjde o čtení značek a semaforů | E15.cz

Vozy značky Tesla budou zase o trochu samostatnější a chytřejší. Na Twitteru to oznámil šéf automobilky Elon Musk s tím, že do softwaru by se nová vylepšení mohla začít instalovat do konce tohoto měsíce.

Musk nové vlastnosti nespecifikoval. Podle zahraničních médií by se ale mohlo jednat o dlouho očekávaného „City Autopilota“. Podle serveru Electrek totiž oficiální stránky automobilky už loni uváděly, že tento upgrade bude k dispozici do konce loňského roku.

City Autopilot by vozům umožňoval plynulý pohyb i v městském prostředí, a to díky senzorům, jež by byly schopné rozpoznávat značky a světla semaforů. Vůz by tedy například sám zastovoval na stopkách či v případě, že by na křižovatce svítila červená.

Cool, we’re tracking to release more FSD features later this month — Elon Musk (@elonmusk) March 4, 2020

Teslácký režim Full Self-Driving Capability zatím umožňuje například měnit jízdní pruhy či najet na dálnici. Není ale zadarmo, řidič si za něj musí připlatit sedm tisíc dolarů. Název tohoto balíčku je navíc poměrně zavádějící, neboť řidiči musí mít stále položené ruce na volantu a sledovat vozovku.

Tesla loni zveřejnila video zachycující model 3, který jízdu v ulicích zvládal. Nejednalo se však o produktový, ale pouze testovací vůz. Jak si na křižovatkách vedl, se můžete podívat níže.