Tok plynu do Česka změnil směr. V posledních měsících opět dominuje dovoz z Ruska

Drtivá většina plynu dovezeného do Česka v závěru letošního roku přitekla z východu, především z Ruska. Zatímco po převážnou část roku byla většina dodávek do Česka ze západu, od začátku listopadu prudce vzrostly dodávky ze Slovenska, které v posledních dvou měsících tvořily kolem 95 procent. Odtud přitom podle odborníků proudí zejména ruský plyn. Vyplývá to z přepravních statistik společnosti Net4Gas. Tuzemské zásobníky plynu jsou nyní naplněny ze 65 procent, meziročně méně.