Toyota mění Kolín. Spouští hybridy a chystá první evropský elektromobil
Automobilka Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) v Kolíně spustí 12. listopadu výrobu nového hybridního Aygo X, vyrábět tak bude pouze hybridní modely. Zároveň pokračuje s přípravou na výrobu nového bateriového elektromobilu. Tu oznámila na začátku září, má na ni až 64 miliony eur (1,57 miliardy korun) přispět formou investiční pobídky stát, a to do speciálního závodu na montáž baterií. O zahájení výroby hybridního modelu Aygo X dnes automobilka informovala v tiskové zprávě.
U továrny už vznikla nová parkovací plocha a je připravená plocha k výstavbě nové haly na montáž baterií. „Vedle ní bude svařovna, hala na protikorozní úpravu a celkovou montáž. Posléze k tomu přibude také finální linka, kde budeme montovat tuto baterii do elektromobilu,“ uvedl šéf kolínského závodu TMMCZ Robert Kiml ve videu Toyota Insider.
Jde podle něj o největší investici v historii závodu. „Tento projekt společnosti Toyota Motor Europe vyjde asi na jednu miliardu euro, což je asi 25 miliard korun, z toho 17 miliard bude proinvestováno v kolínském závodě s našimi dodavateli dohromady,“ uvedl Kiml. Kolem deseti miliard korun by podle něj měly být investice do budov, technologií, materiálu a příprav. „Všechna tři auta pak pojedou na jedné lince. Bude na ní tedy nový elektrický vůz, Aygo X hybrid a hybridní Yaris,“ doplnil Kiml.
Kolínský závod se má po výstavbě rozšířit o více než 21 tisíc metrů čtverečních na 173.202 metrů čtverečních. Půjde o první závod na výrobu elektromobilu Toyoty v Evropě. Automobilka už dříve uvedla, že po rozšíření výroby vznikne 245 nových pracovních míst. Nyní firma zaměstnává v Kolíně kolem 3200 lidí. Vyrábí modely Aygo X a Yaris Hybrid, ročně vyrobí zhruba 220 tisíc aut.