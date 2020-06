Automobilky: Loňský rok byl rekordní, letos očekávají ztrátu | E15.cz

Tuzemské automobilky a výrobci dílů letos čekají pokles tržeb minimálně o 215 miliard korun z loňských 1,124 bilionu korun. Produkce podle nich klesne o 300 tisíc aut na zhruba 1,1 milionu vozů. Důvodem je pandemie koronaviru a s ní související přerušení výroby a pokles poptávky. Loňský rok však podle Sdružení automobilového průmyslu byl rekordní co se týče tržeb.

Pandemie dosud způsobila pokles tržeb o 150 miliard korun, který se bude dále prohlubovat. Výroba se proti loňsku propadne přibližně o 20 procent, uvedli dále.

Podle zástupců Sdružení automobilového průmyslu zvýšili loni tuzemské automobilky a výrobci dílů tržby o 1,9 procenta na rekordních 1,124 bilionu korun. Export stoupl o 2,4 procenta na 942 milionů korun. Dominantním exportním trhem bylo Německo s třetinovým podílem.

Finální výrobci vozidel zvýšili tržby o 6,5 procenta na 658 miliard korun, výrobcům dílů tržby o čtyři procenta poklesly na 441 miliard korun. Firmám v oblasti výzkumu a vývoje a služeb loni stouply tržby o 1,6 procenta na 25,3 miliardy korun.

Automobilky loni vyrobily 1 427 563 osobních aut, což je o 0,7 procenta méně než v předchozím rekordním roce. Letos by to mělo být o 300 tisíc vozidel méně.

Škoda Auto loni svou produkci zvýšila o 2,5 procenta na rekordních 907 942 vozů. K tomu automobilce pomohl především odbyt v Evropě. Kolínská TPCA udržela produkci na předchozí úrovni 210 tisíc aut a v nošovické firmě Hyundai výroba klesla o devět procent na 309 500 vozidel, což souvisí mimo jiné s ukončením výroby modelu ix20.

„I přes postupné ochlazování trhu posunul rok 2019 výsledky českého autoprůmyslu na nová maxima, když celkové tržby znovu vzrostly a čtvrtý rok po sobě překonaly hranici bilionu korun. Nyní ale máme zcela jiné starosti. Pandemie koronaviru způsobila pokles tržeb firem v autoprůmyslu až ve výši 150 miliard korun, přičemž tato ztráta se bude dále prohlubovat. Pro letošní rok odhadujeme propad výroby vozidel okolo 20 procent,“ uvedl prezident sdružení Bohdan Wojnar.

Výkonnost celého sektoru bude podle něho výrazně ovlivněna nejen vývojem na zahraničních trzích, ale také podporou české vlády. Firmy mimo jiné žádají prodloužení podpůrného programu Antivirus, a to pokud možno do data spuštění nového systémového řešení, tzv. kurzarbeitu. Důležité budou investice do digitalizace, automatizace a zavádění ekologických řešení.

Počet zaměstnanců v automobilových firmách se loni zvýšil o 1000 na 133 tisíc lidí. Průměrná mzda se zvýšila o šest procent na 43 949 korun. Celkově tak byla o 29 procent nad průměrnou mzdou v ČR.