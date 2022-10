Tykač chystá stavbu obřího vodíkového elektrolyzéru za půl miliardy | E15.cz

Druhý největší producent elektřiny v Česku, skupina Sev.en Energy miliardáře Pavla Tykače, už má konkrétní plán, jak by mohlo vypadat její vodíkové hospodářství. Za zhruba půl miliardy korun chce postavit elektrolyzér o výkonu 17,5 megawattu na výrobu až 2,9 tisíce tun vodíku ročně. Konečné investiční rozhodnutí chce skupina učinit do půl roku, kdy už má být jasno, zda pro projekt získá veřejné financování.