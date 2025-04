Tykač dokončil nákup oceláren v Británii a ve Skandinávii

Společnost Sev.en Global Investments (GI), která patří do české energetické skupiny Sev.en podnikatele Pavla Tykače, dokončila nákup oceláren ve Velké Británii a ve Skandinávii od španělské firmy Celsa. Ocelárny mají dohromady výrobní kapacitu dva miliony tun ocelářských produktů ročně. Dnes o tom informovala Sev.en Global Investments. Hodnotu transakce neuvedla.