Tykač na řecké elektrárny zatím nedosáhne, tendr se kvůli nízkým nabídkám zopakuje | E15.cz

Druhou nabídku předložila řecká průmyslová skupina Mytilineos. Společnost PPC ve středu oba zájemce vyzvala ke zvýšení nabídek. Nyní uvedla, že nabídky, které obdržela, jsou nedostatečné.

PPC prodává dvě elektrárny ve města Megalopoli na jihu Peloponéského poloostrova spolu s další elektrárnou - a také s licencí na výstavbu nové elektrárny - v Meliti na severu Řecka. Firmu k prodeji přimělo rozhodnutí evropského soudu, podle kterého zneužívá svého dominantního postavení na trhu s uhlím. Prodej má pomoci zvýšit konkurenci na energetickém trhu.

V PPC vlastní 51procentní podíl stát. Prodej řídí PPC a ministerstvo energetiky, na celý proces dohlíží Evropská komise.

Do holdingu Seven Energy patří firmy finančníka Tykače sdružené dříve ve skupinách Czech Coal a Sev.en. Před rokem firma oznámila, že chce své investice zaměřit na klasické energetické zdroje v západní Evropě a do akvizic je připravena investovat více než miliardu eur (skoro 26 miliard korun). Tykač patří k nejbohatším Čechům, podle posledního žebříčku časopisu Forbes mu s majetkem v hodnotě 31 miliard korun patří šestá příčka.