Společnost Sev.en Global (Sev.en GI) Pavla Tykače posiluje ambice v Asii. Ve Vietnamu chce získat podstatnou majoritu v uhelné elektrárně Mong Duong 2, v níž už od loňského roku usiluje o 51procentní podíl. Prodej obou podílů budou podle Sev.en GI příslušné vietnamské úřady schvalovat dohromady.