Sev.en Energy získala podíl ve výrobci metalurgického uhlí z USA | E15.cz

Energetická skupina Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače získala podíl 17,1 procenta v americkém producentovi metalurgického uhlí Corsa Coal Corp. Za akcie zaplatila 3,6 milionu kanadských dolarů (zhruba 65 milionů korun). V metalurgickém těžebním průmyslu vidí firma dlouhodobý potenciál.

Odvětví nyní trpí globálním poklesem, který způsobila pandemie koronaviru. „V dlouhodobém horizontu však očekáváme silnou poptávku ze strany ocelářského průmyslu v důsledku pokračující urbanizace na rozvíjejících se trzích. To spolu s nedostatečnými investicemi do rozvoje nových dolů vytváří příznivé prostředí pro globální ceny metalurgického uhlí v následujících letech,“ uvedl výkonný ředitel Sev.en Energy Alan Svoboda.

Do holdingu Sev.en Energy patří od roku 2018 Tykačovy firmy, sdružené dříve ve skupinách Czech Coal a Sev.en. V ČR skupina provozuje dva hnědouhelné doly a čtyři uhelné elektrárenské bloky, loni k tomu koupila od švýcarské společnost Alpiq kogenerační zdroje ve Zlíně a na Kladně. Uhlí těží zejména v lomu Vršany v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve a dále pak v lokalitě ČSA.

Loni firma získala poloviční podíl v nadnárodní energetické společnosti InterGen N.V., která vlastní tři elektrárny v Británii a má podíl ve dvou elektrárnách v Austrálii.

Od roku 2013 patří mezi Tykačova česká aktiva elektrárna ve Chvaleticích na Pardubicku se čtyřmi bloky o celkovém výkonu 820 MW. Loňský nákup tepelných a energetických zdrojů ve Zlíně a zejména na Kladně výrazně zvýšil instalovaný výkon ve vlastnictví Sev.en Energy. Menší zlínská kogenerační jednotka má jen 64 MW, kladenská elektrárna a teplárna ale disponuje instalovaným výkonem 516 MW. Oba zdroje dodávají vedle elektřiny i teplo zhruba 35 tisícům odběratelům.

Od roku 2024 bude Sev.en energy rovněž majitelem hnědouhelné elektrárny Počerady. Jde o jednu z největších elektráren v ČR, má pět bloků, každý s instalovaným výkonem 200 MW.