Ukrajina chce tisíc obrněnců CV90. Je to šance pro české firmy | e15.cz

Podíl na výrobě švédských bojových vozidel pěchoty CV90 může zapojeným českým a slovenským firmám přinést násobně větší zisky, než původně předpokládaly. Nebudou je totiž vyrábět pouze pro českou a slovenskou armádu, o stejné obrněnce má zájem i Ukrajina, řekla E15 ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Podle informací redakce požaduje země čelící agresi Ruska přibližně jeden tisíc vozidel CV90. Česko chce 210 kusů, Slovensko 150. České ministerstvo obrany plánuje uzavřít jednání o zakázce za více než padesát miliard korun do konce května, slovenský rezort obrany podepsal se švédskou stranou smlouvu už v prosinci.

„Seznam zemí, které chtějí nakupovat bojová vozidla pěchoty, je dlouhý. I Ukrajina má zájem o švédská CV90. Se slovenským ministrem obrany jsme hovořili o tom, že bychom se společně se Slováky mohli na dodávkách pro ukrajinskou armádu podílet. Prvořadé samozřejmě je, aby z toho profitovaly české a slovenské podniky,“ uvedla Černochová.

Výrobce pásových CV90, britsko-švédská společnost BAE Systems Hägglunds, poptávku Ukrajiny potvrdil. „O zájmu ze strany Ukrajiny víme, zatím je ale předčasné cokoli předjímat. Rozhodně platí, že dodávky těchto vozidel našim zákazníkům nebudou v jakémkoli případě ohroženy,“ řekl zástupce BAE Systems Hägglunds v Česku Mikael Segerman.

Žadatelů o CV90 podle Segermana rychle přibývá. „Rozšiřujeme náš dodavatelský řetězec a české firmy v tomto řetězci výrazně posilují. Předpokládáme, že jejich zapojení v dalším období bude ještě intenzivnější,“ odhaduje.

Ze zakázky pro českou armádu za předpokládaných 51,7 miliardy korun má český průmysl získat alespoň čtyřicet procent, tedy zhruba dvacet miliard. Vytipována už je pětice klíčových partnerů. Jsou jimi státní zbrojovka VOP CZ, Excalibur Army, Meopta, Ray Sevice a VR Group, která je součástí LOM Praha. Tento podnik stejně jako VOP CZ spadá pod ministerstvo obrany. Do výroby se mají zapojit ještě tři desítky dalších českých firem.

„V Česku bude možné vyrábět podvozky nebo zbraňové věže vozidel, české firmy budou kompletně zajišťovat také servis CV90,“ dodala Černochová. Korby a věže mají mít na starosti VOP CZ a Excalibur Army, Meopta dodá optické přístroje, Ray Service kabeláže a VR Group simulátory.

Podíl na pětinásobně větší zakázce pro Ukrajinu by byl zřejmě menší, záleželo by na dohodě s ukrajinskou stranou a se Slovenskem. Tamním hlavním průmyslovým partnerem BAE Systems Hägglunds je podnik ZTS - Špeciál, který je u kontraktu na vozidla CV90 protějškem českého VOP CZ.

Pro Ukrajince je podle informací E15 velmi důležité, že se výroba švédských bojových vozidel přesune do střední Evropy, kam to mají blízko. Navíc jsou tyto obrněnce už vyzkoušené v ostrých konfliktech. Vedle jednotek OSN je nasadily i některé země NATO například v Afghánistánu. Ve výzbroji je má Dánsko, Estonsko, Finsko, Nizozemsko, Norsko, Švédsko a Švýcarsko.

„Agrese Ruska na Ukrajině ukázala několik věcí: že koncept bojového vozidla pěchoty je i pro současné bojiště velmi důležitý, a také že v boji osvědčené CV90 je pro obranu a bojové aktivity vyhledávaným vozidlem,“ podotkl Segerman.

Část z tisícovky CV90 požadovaných Ukrajinou by tvořily už použité stroje, poskytly by je některé evropské země. I tato vozidla by však vyžadovala opravy nebo i rozsáhlejší modernizace.

Ukrajina se usilovně snaží získat nejrůznější vojenskou techniku. Začátkem dubna oznámila, že nakoupí 150 obrněných transportérů Rosomak, samohybné minomety Rak a protiletadlové řízené střely Piorun. Dodají je polské zbrojovky.