V Evropě se rozjíždí staronový ekobyznys. Brusel na něj dá miliardy | E15.cz

Státy, akademické instituce a podnikatelé se mají v příštích letech intenzivněji zapojovat do zachytávání a ukládání oxidu uhličitého. Vyplývá to z nové roadmapy, kterou tento týden představil pražský Institut pro evropskou politiku Europeum a na níž spolupracoval s několika evropskými organizacemi. Tato činnost má podle odborníků do budoucna značný byznysový potenciál, zatím však naráží na řadu legislativních a finančních překážek a potýká se třeba i s nedůvěrou veřejnosti.