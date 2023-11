V Malině se hodně utrácelo za párty, večeře i marketing, říká šéf | e15.cz

Zkrachovalý Energetický holding Malina, který o sobě ještě loni prohlašoval, že chce být lídrem na trhu instalací střešních solárních panelů, dnes zaměstnává pouhou padesátku zaměstnanců. Do budoucna to má být ještě méně, a firma tak bude drtivou většinu práce najímat externě. Nový krizový šéf Maliny Lukáš Uhl tento záměr vysvětluje tím, že instalace fotovoltaik je velká profesní dovednost a tu nemá každý. „Existují firmy, které mají výhodu v tom, že jsou menší a mají každý šroubek pěkně pod kontrolou. V takovém modelu máte větší jistoty a garance, což nyní nejen chceme, ale i potřebujeme,“ říká Uhl.

V rámci insolvenčního řízení Maliny nedávno proběhla schůze věřitelů, kteří se na ní shodli, že řešením úpadku má být reorganizace, a nikoliv konkurz. Co to pro vás znamená?

Je to samozřejmě ta lepší varianta. Zároveň s ní ale souvisí spousta povinností a práce. Do 30 dnů máme vytvořit přehled smluv, které jsme a které nejsme schopni plnit. Zároveň do toho řešíme personální otázky. Řada lidí ještě před mým příchodem podala výpověď, jejichž výpovědní lhůta v těchto dnech končí nebo skončí do několika týdnů. Pro nás to znamená, že řešíme jejich náhradu a také tvoříme nový provozní model bez některých těchto zaměstnanců. Se zeštíhlením Maliny jsme sice počítali, ale několik odcházejících pracovníků je pro firmu tak klíčových, že se bez jejich náhrady neobejdeme.

Kolik má dnes firma zaměstnanců?

Za září to bylo 49 a nyní to bude podobné. Do budoucna to může být někde kolem 35 lidí, což vychází z toho, jakou náplň podnikatelských činností by podle mě Malina měla vykonávat. V minulosti byly součástí Maliny i realizační týmy, ale do budoucna s tímto modelem už nepočítáme. Chceme montážníky, elektrikáře i revizáky najímat od firem, které se na to vyloženě specializují. Malina pak bude mít za úkol jejich řízení, nákup materiálu a administrativu smluv, dotací a podobně.

Malina byla přece ještě nedávno také firma specializující se na montáže. Kde je ten rozdíl?

To nechci hodnotit, protože jsem ve firmě nebyl. Pravda je taková, že instalace fotovoltaik je skutečně velká profesní dovednost a neumí to každý. Existují firmy, které mají výhodu v tom, že jsou menší a mají každý šroubek pěkně pod kontrolou. Majitel jezdí se svými pracovníky do terénu a podílí se na instalaci, za kterou je pak zodpovědný. V takovém modelu máte větší jistoty a garance, což nyní nejen chceme, ale i potřebujeme. Když máte obří počet montážních part, může být jejich motivace věnovat každému jednotlivému zákazníkovi maximální péči menší, i z toho důvodu, že se jejich odpovědnost za každou jednotlivou práci ve velké organizaci zkrátka rozptýlí.