V německém automobilovém průmyslu mizí desítky tisíc pracovních míst. Spoří Mercedes i Volkswagen
V německém automobilovém průmyslu zaniklo za uplynulý rok více než 50 tisíc pracovních míst. S odvoláním na analýzu poradenské firmy EY o tom dnes informovala agentura DPA. Automobilový průmysl je podle ní nejvíce zasaženým průmyslovým odvětvím.
Německé hospodářství vykázalo dva roky za sebou pokles. Letos by mohlo podle ekonomů zaznamenat mírný růst, na řadu průmyslových odvětví ale výrazně dolehnou patnáctiprocentní cla na dovoz z Evropské unie do Spojených států.
Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. Mnoho českých firem patří mezi subdodavatele německých automobilek, které se potýkají s konkurencí z Číny i s potížemi při přechodu k elektromobilitě.
Podle studie EY zaniklo od začátku července loňského roku do konce června roku letošního v německém automobilovém průmyslu zhruba 51 500 pracovních míst. To je téměř sedm procent z celkového počtu. Celkem za rok počet lidí zaměstnaných v průmyslové výrobě klesl o 2,1 procenta. Zaniklo zhruba 114 tisíc pracovních míst. Od roku 2019, tedy od doby před pandemií covidu-19, klesl počet lidí zaměstnaných v německém průmyslu dokonce o 245 tisíc.
„Masivní snížení vývozu do USA německý průmysl citelně zasáhlo,“ uvedl Jan Brorhilker z EY. Průmysl v Německu podle něj trpí i kvůli drahým energiím, přebujelé byrokracii a slabé domácí poptávce.
Úsporné programy oznámily v poslední době automobilky Mercedes-Benz, Volkswagen i řada jejich subdodavatelů, jako je Bosch, Continental či ZF.
„Kvůli masivnímu propadu zisků, nadměrným kapacitám i churavějícím zahraničním trhům je výrazné snížení počtu pracovních míst nevyhnutelné - právě v Německu, kde jsou pozice manažerské, administrativní a ve výzkumu a vývoji,“ uvedl Brorhilker. Je to podle něj špatná zpráva hlavně pro vysokoškolské absolventy.
„Automobilový průmysl a strojírenství dnes zaměstnávají výrazně méně mladých lidí než v minulých letech,“ řekl Brorhilker. Nepřívětivá bude situace v příštích letech podle něj pro mladé inženýry. „To je něco, co jsme v Německu dlouho neměli,“ dodal.