V Německu do deseti let zanikne v auto průmyslu 140 tisíc míst kvůli elektromobilitě, tvrdí studie

Do roku 2035 zanikne v německém automobilovém průmyslu kvůli přechodu na elektromobilitu dalších 140 tisíc pracovních míst, vyplývá z analýzy institutu Prognos, kterou dnes představil německý svaz automobilového průmyslu VDA. Znamená to, že o místo by tak přišel zhruba každý pátý zaměstnanec v tomto odvětví. Ohrožena jsou hlavně pracovní místa u dodavatelů zaměřených na výrobu spalovacích automobilů, uvádí list Handelsblatt.