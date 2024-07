Jeden z finalistů soutěže – francouzská EdF nebo jihokorejská KHNP – by už tento týden mohl slavit. Pokud se potvrdí informace z MPO, brzy získá možnost exkluzivně jednat o finálních podmínkách stamiliardové zakázky a do pěti let by mohl začít stavět. Alespoň podle nastíněného plánu.

ČEZ, jakožto investor už svého favorita vybral, vládě v polovině června předal vyhodnocení a vláda od té doby v přísně tajném režimu zkoumá, jestli na základě komplexnějšího vyhodnocení dá na jeho doporučení, nebo rozhodne jinak.

Na toto posouzení má vláda celkem padesát pracovních dnů ode dne přijetí hodnotící zprávy. Termín vychází na konec srpna, kdy má vláda ohlásit i počet poptávaných reaktorů. Původní plán na ohlášení vítěze byl přitom stanoven na polovinu července a nyní to vypadá, že minimálně MPO by tento neoficiální termín rádo dodrželo. Z jeho útrob totiž zaznívají hlasy, že vyhlášení tendru může přijít už v tuto středu.

Výrazný posun: V tendru na Dukovany končí americký Westinghouse! Zbývají dva uchazeči • ČTK/Blesk Zprávy

„Ve středu by mělo dojít po jednání vlády k oznámení důležité informace,“ uvedl zdroj z ministerstva průmyslu. V minulosti už takto ministerstvo jeden energetický balónek vypustilo, ukázalo se ale, že dohodu ve vládě nemá zcela předjednanou, takže proklamované oznámení důležitých legislativních změn nemělo jistou podporu.

O tom, že není nic jistého, hovoří i další zdroj e15, který má k detailům tendru blízko: „Náznaky mám takové, že ve středu rozhodnutí skutečně může padnout, ale stejně tak k tomu může dojít až 24. července na dalším zasedání vlády. MPO zřejmě věří v zítřek, český průmysl počítá spíše se srpnem.“

Druhému scénáři nahrává i červnové vyjádření premiéra Petra Fialy, podle něhož bude mít vláda jasno o počtu bloků až na konci srpna. Vláda si navíc podle serveru eEnergetice.cz minulý týden nechala schválit prodloužení termínu pro potenciální vyloučení účastníka, a to o čtrnáct dní na 26. července, což středeční rozhodnutí také nenaznačuje.

Že bude vláda jádro probírat, potvrdil i samotný šéf odboru komunikace Úřadu vlády Václav Smolka: „Materiál, který má projednávat ve středu vláda, je v utajeném režimu. Nelze se k němu vyjadřovat.“ Vláda má týž den projednat ještě další zásadní energetické dokumenty, včetně klíčové Státní energetické koncepce nebo Národního klimaticko-energetického plánu.

V tuto chvíli se odborníci shodují, že největší smysl dává výstavba dvou bloků na jednom místě. Takzvaná overnight cena, tedy cena za technologii, má podle dřívějších oficiálních vyjádření vyjít na 160 miliard korun v cenách z roku 2020. Dnes by tato suma podle analýzy think-tanku Fakta o klimatu odpovídala zhruba 185 miliardám korun. Po započtení nákladů na financování a faktoru očekávatelného zpoždění výstavby se reálná cena vyšplhá na 339 miliard korun, vyplývá z analýzy.

Podrobnosti o nabídkách uchazečů nejsou známy. Odborníci očekávají, že nižší cenovou nabídku poslal jihokorejský uchazeč, u EdF lze naopak počítat s větší diplomatickou silou. O Francii se z pohledu Česka mluví jako o evropském jaderném spojenci.

I kdyby vláda během léta zodpověděla veškeré výše zmíněné neznámé, nejistota bude trvat u modelu financování. Vláda má zatím od Evropské komise schválené schéma veřejné podpory jen pro jeden jaderný blok o výkonu až 1200 megawattů. Pokud bude chtít stavět bloků více, bude si muset u Evropské komise model znovu schválit i pro ně.