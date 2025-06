Veolia míří k čistšímu vytápění, kupuje Energo Příbram od Natlandu

Energo Příbram využívá pro výrobu energie dva kotle na biomasu s celkovou kapacitou 92 megawattů tepelných (MWt) a záložní kotel na plyn s kapacitou téměř 11 MWt. Společnost je rovněž vlastníkem příbramského teplárenského systému, který tvoří přes 17 kilometrů horkovodních sítí a dva kilometry parních sítí.

„Provoz je specifický tím, že pro energetickou výrobu spoléhá téměř výlučně na biomasu, ale tento typ zařízení pro nás není žádnou novinkou. Příbram se zařadí k dalším středně velkým městům jako Mariánské Lázně, Krnov nebo Frýdek-Místek, kde úspěšně provozujeme hlavní zdroj tepla na bázi biomasy i sít dálkového vytápění,“ uvedl ředitel skupiny Veolia Energie ČR Reda Rahma.

Veolia ČR kupuje v Energo Příbram 51procentní podíl. Získá jej od skupiny Natland, která byla od roku 2019 většinovým vlastníkem příbramské společnosti. ÚOHS by měl o transakci rozhodnout podle předpokladů do konce září. Natland v roce 2022 dostal od antimonopolního úřadu pokutu 1,435 milionu korun za to, že na konci roku 2019 reálně převzal společnost Energo Příbram, ještě než úřad transakci povolil.

Investice do dekarbonizace

Podle Rahmy je investice do Energo Příbram v souladu s programem Veolie zvaným Green Up, ve kterém se jako skupina zavazuje přejít k čistším palivům a odchodu od uhlí do roku 2030. „Celkem do dekarbonizace zainvestujeme až 20 miliard korun,“ doplnil Rahma.

Veolia Energie patří v ČR mezi největší energetické skupiny a je největším tuzemským distributorem tepla, které dodává spolu s teplou vodu do 580.000 domácností. Energiemi zásobuje také více než 300 průmyslových podniků a 1800 organizací jako jsou například nemocnice, školy a další.

Investiční skupina Natland je finančním investorem působící primárně na českém a slovenském trhu. Kapitál investuje převážně do středně velkých firem. Společnost v roce 2002 založil podnikatel Tomáš Raška.