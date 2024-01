Vietnamská automobilka VinFast byla založena teprve v roce 2017, dnes za jednu osmihodinovou pracovní směnu vyrábí 200 vozů. Cílem značky koncernu, který vlastní miliardář Phạm Nhật Vượng, je do roku 2027 vyrábět a prodávat celosvětově milion aut ročně. To se mnohým tradičním výrobcům nepovedlo ani za sto let existence. Na sklonku loňského roku byly elektromobily VinFast uvedeny na trh ve Francii, Nizozemsku a v Německu, jejich příchod na ten český je jen otázkou času. Článek vyšel na Info.cz.